Land beteiligt sich mit 33,3 Millionen Euro an Klinik-Sanierung

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hat am Montag einen Scheck in Höhe von 33,3 Millionen Euro an das SRH-Krankenhaus in Sigmaringen übergeben. Mit dem Geld fördert das Land die im Frühjahr beginnende Generalsanierung des Krankenhauses in Sigmaringen. Kommunalpolitiker sprechen von einem Durchbruch für den Erhalt der drei Krankenhaus-Standorte in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf: „Wir haben ein Krankenhaus an drei Standorten. Es ist super für uns, dass im Land diese Idee anerkannt wird“, sagte das Aufsichtsratsmitglied Susanne Scham (Grüne).

Die Förderung des Landes fällt höher aus als von den Verantwortlichen des Krankenhauses erwartet. Die Kosten für den Neubau sind mit 60,5 Millionen Euro veranschlagt. Das Land bezuschusst die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt in einer Höhe von knapp 55 Prozent. „Wir sind mit dieser Förderung am oberen Rand des Rahmens“, sagte Landrätin Stefanie Bürkle, zugleich Aufsichtsratsvorsitzende des SRH-Krankenhauses Sigmaringen.

Mit 51 Prozent hält die Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) die Mehrheit an den Kliniken, Minderheitsgesellschafter sind der Kreis Sigmaringen und der Spitalfonds Pfullendorf. Die verbleibenden 45 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt werden über Kredite finanziert. Die Kliniken sollen künftig einen so hohen Gewinn erwirtschaften, dass sie in der Lage sind, die Schulden zurückzubezahlen.

Sobald das neu gebaute Parkhaus im Frühjahr in Betrieb genommen werden kann, sollen die Bauarbeiten beginnen. Anstelle des bisherigen Mitarbeiterparkplatzes wird der Neubau entstehen: In dem sechsstöckigen Gebäude sollen die neuen Operationssäle, die Zentralsterilisation, die zentrale Notaufnahme, vier Stationen mit 152 Betten sowie die Verwaltung unterkommen. Drei Jahre später, für das Frühjahr 2022, ist die Fertigstellung geplant. Im Anschluss ist der Umbau des Nord- und Ostflügels des bestehenden Gebäudes an der Reihe.

Die Kosten für beide Bauabschnitte zusammen geben die Kliniken mit 98 Millionen Euro an. Der Sozialminister machte bei seinem Besuch deutlich, dass die Verantwortlichen sich auf eine dauerhafte Förderung verlassen können. Seine Zusage sei als „gesundheitspolitisches Kaufmannswort“ zu verstehen.

Bei dem Pressegespräch wurde deutlich, dass das Land sein Krankenhaus-Förderprogramm neu aufstellte. Dem Sozialministerium geht es darum, nicht mehr wie früher die Anträge gleichberechtigt mit der Gießkanne zu fördern. Das Sozialministerium bündelt die Mittel, wenn es sich laut seiner Auffassung um relevante Projekte handelt: „Unsere Absicht ist, für den Patienten einen guten Zugang zum Gesundheitssystem zu erreichen.“ Dem SRH-Krankenhaus ist es gelungen, alle drei Standorte der früheren Kreiskliniken in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf als gemeinsames Krankenhaus zu verkaufen.

Der Geschäftsführer des SRH-Konzerns, Werner Stalla, machte deutlich, dass Mitarbeiter in die Planungen einbezogen wurden. Es gehe darum, Abläufe zu verbessern, Wege zu verkürzen und damit die Motivation der Mitarbeiter zu erhöhen.