– Die Bauarbeiten in der Hauptstraße in Laiz sind am Donnerstag beendet worden. Wie die Stadt mitteilt, ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Ab Freitag fährt die Linie 6 des Stadtverkehrs daher wieder nach regulärem Fahrplan, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Zuletzt war der Abschnitt zwischen der Kreuzung Römerstraße und der Einmündung Unterdorfstraße neu asphaltiert worden. Die Umleitungen sind aufgehoben.

Mehr zum Thema Sigmaringen Unfallflucht nach Parkrempler