Laizer Grundschule hat neue Konrektorin

An der Grundschule Laiz hat Rektorin Daniela Fersch personelle Unterstützung erhalten: Rückwirkend zum 1. Mai ist Nadja Abt zur stellvertretenden Schulleiterin bestellt worden. „Plötzlich ging alles ganz schnell, wir waren selbst überrascht“, sagt Fersch im Gespräch mit der SZ. Denn das Verfahren hatte sich im Vorfeld doch etwas hingezogen, sodass nicht vor Ablauf des Schuljahres mit einer Einsetzung gerechnet wurde. Interessenten auf die Stelle der Konrektorin habe es einige gegeben. „Umso mehr bin ich froh, dass Frau Abt das Rennen gemacht hat“, sagt Fersch über ihre neue Stellvertreterin.

Nadja Abt ist geboren in Kasachstan und kam 1998 mit ihrer Familie nach Laiz. Die Grundschule ist ihr aus Kindertagen bestens vertraut, denn „hier wurde ich eingeschult“, sagt die 29-Jährige. Nach ihrem Schulabschluss am Hohenzollerngymnasium studierte sie in Würzburg Grundschullehramt. Praktika und das Vorbereitungsjahr führten sie im Februar 2017 zurück an die Laizer Grundschule, im September 2018 erfolgte Abts Festanstellung. Seither unterrichtet die 29-Jährige die derzeit 149 Grundschüler hauptsächlich in Englisch, Mathe, Deutsch und Sachunterricht.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, vielleicht kann ich mit dazu beitragen, Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken“, sagt Abt, die mit ihrem Mann in Inzigkofen wohnt. In ihrer Freizeit lässt sie es gern gemütlich angehen, Wandern und Lesen gehören zu ihren Hobbys. Diese werden in naher Zukunft mit Sicherheit etwas hintenanstehen müssen, denn neben der neuen beruflichen Herausforderung wartet auf die junge Frau auch eine neue familiäre Aufgabe: Der erste Nachwuchs hat sich angekündigt.