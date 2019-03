Laizer Basarteam übergibt Spende

Eine Spende in Höhe von 350 Euro haben Adelinde Maier und Petra Henselmann vom Laizer Basarteam der KFD am Fasnetsonntag an das Laizer Kinderballteam und die Balkenstrecker Narrenzunft übergeben. Das Basarteam der KFD organisiert dreimal im Jahr Basare, zwei für Kinderbekleidung, einen für Spielzeug. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und an Einrichtungen im Ort gespendet. Den Kindern in Laiz etwas Gutes tun, das ist die Devise des Teams. „Daher haben wir uns dieses Mal für den Laizer Kinderball entschieden. Es ist immer ein tolles Programm mit vielen Akteuren und das wollen wir sehr gern unterstützen“, so die Vierfachoma Adelinde Maier. In der kleinen Schatzkiste, passend zum Südsee-Inselabenteuer, dass das Motto des Balls prägte, übergab sie das Geld an die acht Frauen des Laizer Kinderballteams sowie an Zunftmeister Johannes Wolf. Umgemünzt wurde die Spende sogleich in einen Getränkegutschein für alle, nicht nur für die Kinder auf der Bühne, sondern auch für die kleinen Zuschauer im Saal. Foto: Pegme