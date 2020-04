Laizer Balkone und Terrassen werden zur Bühne

Am Samstag, 4. April, hätte eigentlich das Jahreskonzert der Musikkapelle Laiz stattfinden sollen. Sehr zum Bedauern des Vorstands und der Musiker musste das Konzert aus gegebenem Anlass abgesagt werden, heißt es in einer Mitteilung der Kapelle.

Viele Laizer Bürger freuten sich darauf. Deshalb hat die Musikkapelle nach einer Möglichkeit gesucht, für ihr treues Publikum und die Bevölkerung in dieser außergewöhnlichen Zeit Musik zu machen. Deshalb werden die Musiker am Samstag, 4. April, um 19 Uhr von ihren Balkonen und Terrassen ein Ständchen geben. Dank digitaler Möglichkeiten wird Dirigentin Christine Burkhart von zu Hause aus dirigieren. So bleibt das Mini-Konzert garantiert ohne Ansteckungsgefahr, heißt es in der Mitteilung. Damit soll ein kleines Zeichen für Solidarität und Lebensfreude in Corona-Zeiten gesetzt werden – und jeder Interessierte kann von der Straße oder dem heimischen Balkon aus den Klängen lauschen.

Die Kapelle teilt zudem mit, dass sich alle Akteure bei der Aktion filmen werden. Anschließend soll daraus ein Video produziert werden.