Laizer Balkenstrecker backen wieder

Im Backhaus duftet es wieder nach frisch gebackenem Brot. Während das Baugerüst noch steht, Fassade und Schriftzug frisch hergerichtet sind und nur noch die Fensterläden auf ihre „Frischekur“ warten, ist auch im Innern des historischen Gebäudes wieder Leben eingezogen. Zumindest in der Backstube.

Nach der coronabedingten Auszeit haben Martin Niederwolfsgruber und Jürgen Kanal von der Narrenzunft Balkenstrecker Laiz am Donnerstag erstmals seit dreieinhalb Monaten wieder den Backofen angefacht, um gut drei Dutzend Brote, Dennetle und Pizzas abzubacken. „Es sind nicht ganz so viele wie sonst“, sagt Jürgen Kanal beim Einschießen des Brotes in den Ofen, „es fehlt die Gemütlichkeit, das miteinander Sitzen und Essen“. Dennoch sind die beiden Männer froh, dass es langsam wieder losgeht.

Selbst mit dem notwendigen Mund- und Nasenschutz vor dem ohnehin schon sehr hochtemperierten Ofen können sie sich arrangieren. „So schlimm ist das gar nicht, die Maske hält sogar etwas Staub und Schmutz ab“, schmunzelt Martin Niederwolfsgruber, während seine Frau Katja vor dem Backhaus bereits das nächste Backwerk entgegennimmt.