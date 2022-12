Ladies für Lichtblick

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 10. Dezember, fand der von der Tabler-Familie (Ladies’ Circle, Agora-Tangent, Roundtable und Oldtable) organisierte Weihnachtsbaumverkauf auf dem Karlsplatz statt. Die Frauen des Ladies’ Circle betrieben dabei einen Verkaufsstand, an dem man süße und herzhafte Waffeln sowie Kinderpunsch und Punsch mit Schuss genießen konnte. Viele Käufer von Weihnachtsbäumen und Besucher des Marktes in der Stadt unterstützend das Angebot, dessen Erlös der Beratungsstelle „Lichtblick“ zukommen soll. Lichtblick ist die Fachberatungsstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Landkreis Sigmaringen. Ines Dietsche, aktuelle Präsidentin des LC 45 Sigmaringen, sprach sich deutlich für die Unterstützung der Beratungsstelle aus: „Die meisten von uns haben selbst Kinder, schon allein deswegen liegt uns der Schutz von Kindern und Jugendlichen ganz besonders am Herzen. Aber auch gesamtgesellschaftlich betrachtet müssen uns Kinder und Jugendliche und deren Schutz speziell wichtig sein!“ Wie hoch die Spende letztlich sein wird, berichten wir selbstverständlich nachfolgend.