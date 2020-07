Ladendiebe klauen in mehreren Geschäften

Zwei junge Frauen haben am Montagmittag Kinderkleidung und Drogerieartikel im Wert von etwa 190 Euro gestohlen. Laut Polizei war zunächst Angestellten in einem Kleidungsgeschäft aufgefallen, dass die 15- und 25-Jährigen gemeinsam Preisetiketten entfernten und die Kinderkleidung in ihre Rucksäcke steckten. Nachdem an der Kasse nur ein Kleidungsteil im Wert von fünf Euro bezahlt wurde, verständigten Mitarbeiter die Polizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die entwendete Ware im Wert von etwa 100 Euro. Weiteres Diebesgut im Wert von 90 Euro aus umliegenden Schuh- und Drogeriegeschäften wurden im Kinderwagen gefunden. Die bereits polizeilich bekannten Frauen müssen sich des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls in drei Fällen verantworten.