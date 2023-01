Die Tipps zum langen Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Auf ein Neues: Im Januar gibt es zum Start des Jahres direkt die ersten Veranstaltungen im Kreis Sigmaringen. Und es ist dieses Mal für jeden Geschmack etwas Passendes dabei: Egal ob für Tierliebhaber oder für einen Familientag auf der Eisbahn. Das ist aber noch nicht alles, es ist noch ein bisschen mehr geboten. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Redaktion den Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Kleintierschau in Hohentengen

Wann: Samstag, 7. Januar, 13 bis 17 Uhr und Sonntag, 8. Januar, 10 bis 16.30 Uhr

Wo: Göge-Halle, Hohentengen

Eintritt: frei

Rund 700 Tiere der unterschiedlichsten Hühnerrassen, dem Wassergeflügel, die vielen Taubenarten bis hin zur Vielfalt der Kaninchen und den unterschiedlichsten Vogelarten präsentieren sich den Besuchern am Samstag, 7. Januar, von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 16.30 Uhr.

Die Auszeichnungen und Preisverleihung der erfolgreichen Züchter sind am Samstag auf 17 Uhr anberaumt. An beiden Tagen bieten die Kleintierzüchter ihren vielfältigen Mittagstisch sowie Kaffee und selbstgebackene Kuchen an. Tolle Preise verspricht eine Tombola.

Ein letztes Mal Schlittschuhlaufen

Wann: Bis Sonntag, 8. Januar, 12 bis 19 Uhr

Wo: Marktplatz, Sigmaringen

Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro

Die Schlittschuhbahn kann bis Sonntag, 8. Januar, besucht werden. Laufzeiten sind von Montag bis Freitag und an Sonn- und Feiertage von 12 bis 19 Uhr sowie an Samstagen von 10 Uhr bis 21 Uhr. In den Weihnachtsferien vom 2. bis 5. Januar verlängern sich die Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise betragen für Kinder 1,50 Euro und für Erwachsene 3,00 Euro. Für Familien gibt es eine kostengünstige Familienkarte.

Kreisbauerntag an Dreikönig

Wann: Freitag, 6. Januar, 13.30 Uhr

Wo: Festhalle, Laiz

Eintritt: kostenlos

Der Bauernverband Sigmaringen-Biberach und der Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung laden zum Kreisbauerntag mit Neujahrsempfang ein. Andrea Schwarzmann, Landesbäuerin Vorarlberg, spricht zum Thema: "Wir bauen auf Vertrauen..."

Jahresrückblick der Filmliga Vilsingen

Wann: Freitag, 6. Januar, 19.30 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, um 14 Uhr

Wo: Keltenhalle, Vilsingen

Eintritt: frei

Gezeigt wird das Dorfgeschehen der Jahre 2020 und 2021 in vertonten Filmen und Bilderschauen, um auf viele Ereignisse im Vilsinger Dorfleben zurückzublicken. Auch wird die Film-Liga ins Archiv greifen und einen Blick ins Jahr 1990 werfen.

Laienbühne Engelswies spielt "Der biologische Konkurrent"

Wann: Beginn Freitag, 6. Januar, 14 Uhr

Wo: Verenasaal, Engelswies

Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder 6 Euro

Die Aufführungen beginnen am Freitag, 6. Januar, und gehen bis Samstag, 21. Januar. Gezeigt wird das Stück im St. Verenasaal im Gemeindehaus von Engelswies. Aufführungstermine sind am Freitag, 6. Januar, um 14 Uhr; Samstag, 7. Januar, um 19.30 Uhr; Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr; Sonntag, 15. Januar, um 16 Uhr; Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr; Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr.

Informationen und Platzreservierung unter der Telefonnummer 0160/6953176 oder online unter www.laienbuehne-engelswies.de

Neujahrskonzert mit „Vinorosso“ im Alten Kloster

Wann: Donnerstag, 5. Januar, 19 Uhr

Wo: Altes Kloster, Bad Saulgau

Eintritt: Tickets ab 20 Euro

Unter der Leitung des vielfach ausgezeichneten Klarinettisten Florian Stubenvoll bringt das Quintett herausragender Solisten mit Klarinette, Bajan, Klavier, Kontrabass und Percussion Weltmusik in exzellenter Qualität auf die Bühne. Die internationale Besetzung des „Ensemble Vinorosso“ nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise vom Mittelmeer über den Balkan bis zur Schwarzmeer-Region.

Unter dem Titel „Schräge Zeiten“ präsentiert es ein farbiges Programm voller Gegensätze und Überraschungen, das osteuropäische Rhythmen mit Klezmer und Tango verschmelzt: Ein „etwas anderes Neujahrskonzert“, hoch virtuos und unterhaltsam, dargeboten von wahren Meistern ihres Fachs!

Sigmaringen startet in die Fasnet

Wann: Freitag, 6. Januar, 19 Uhr

Wo: Schloss, Sigmaringen

Eintritt: frei/teilweise kostenpflichtig

Los geht’s am Freitag, 6. Januar um 19 Uhr mit dem Fasnetsauftakt am Schloss. Am 7. Januar ist die Narrenzunft vormittags mit einem Informationsstand am Vierjahreszeitenbrunnen anzutreffen. Hier erfährt man alles rund um das Narrenfest und die Jubiläumsveranstaltungen. Wer eine aktuelle Abo-Karte der Schwäbischen Zeitung besitzt, kann das Narrenfestabzeichen zum Vorzugspreis von drei Euro erwerben (regulär vier Euro). Am Stand gibt es außerdem Fahnen, Bücher, Sammlermasken und Pins sowie warme Getränke zu kaufen.

Am Mittwoch, 11. Januar gibt es um 19.30 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung für die Sigmaringer Bevölkerung in der Stadthalle. Details zum Narrenfest geben Aufschluss und Einblick in den Ablauf des Großereignisses am ersten Februarwochenende.

Am 8. Januar beginnt die Ausstellung „Bräuteln in hohenzollerischen Landen und 111 Jahre Narrenzunft Vetter Guser“ in der Alten Schule. Sie dauert bis zum 21. Februar (Fasnetsdienstag) und zeigt Bräutelbräuche von zwölf Bräutelzünften der Region sowie den Haigerlocher Bräutelbrauch. Ein Blick richtet sich auch auf die Geschichte der Narrenzunft Vetter Guser und die Semerenger Fasnet im Wandel der Zeit. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro.