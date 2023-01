Kurzfristige Energieeinsparmaßnahmen betrifft Straßenbeleuchtung

(sz) - Der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen hat in der öffentlichen Sitzung vom 26. Oktober 2022 kurzfristige Energieeinsparmaßnahmen beschlossen, darunter auch eine entsprechende Regelung zur Leuchtdauer der Straßenbeleuchtung. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung soll gemäß Beschlusslage, dort wo technisch möglich, umgesetzt werden.

Die Nachtabschaltung währt dann von 0 Uhr bis 5.30 Uhr, bisher wurde um 23 Uhr der Halbnachtmodus aktiviert. In den Ortsteilen und in der Kernstadt bleiben bestimmte Straßenlaternen an den Hauptverkehrsknoten wie zum Beispiel Fußgängerüberwegen, Kreisverkehren und Unterführungen weiterhin beleuchtet. In der Kernstadt auf dem Weg von der Kaserne in die Innenstadt und in der Innenstadt entfällt die Nachtabschaltung ganz.

Somit kann die Zahl der Laternen von 3623 auf 247 während der Nachtabschaltung reduziert werden. Soweit noch nicht umgesetzt, erfolgt die Umstellung schnellstmöglich. Das beauftragte Unternehmen ist laut Stadtverwaltung mit den Umstellarbeiten bereits betraut.