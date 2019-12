Kurse schaffen Zukunftsperspektive

Bereits seit Mai dieses Jahres wird in Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Sigmaringen ein Projekt mit dem Namen „Newplacement International“ angeboten. Es lässt sich mit der „optimalen Positionierung auf dem Arbeitsmarkt im Herkunftsland“ übersetzen und bietet Frauen und Männern Schulungsmöglichkeiten.

Im Rahmen dieses Projektes besuchten laut einer Pressemitteilung bereits zahlreiche Frauen Nähkurse sowie Schulungen im Bereich Kosmetik, Nageldesign und Friseurtätigkeiten. Eine ortsansässige Firma führt auch regelmäßig Qualifizierungsmaßnahmen für Männer durch. Es werden Fertigkeiten wie Malern, Tapezieren und Lackieren geschult. Die Fortbildungsmaßnahmen werden von qualifizierten Dozenten mit Meisterbrief geleitet. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat.

Eine besondere Qualifizierungsmaßnahme im Bereich pneumatische Antriebe konnte nun in einer Kooperation mit der Firma Festo angeboten werden. In einem einwöchigen Kurs unterrichtete Siegfried Idler Grundlagen in Physik sowie in der pneumatischen und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik. Er selbst war jahrzehntelang Mitarbeiter bei Festo und gibt nun im Ruhestand sein Wissen weiter.

Während die Theorie für die zum Teil wenig schulerfahrenen Teilnehmer schwierig war, fiel der praktische Teil um einiges leichter. Idler, tatkräftig unterstützt von Irmgard Kolbe, legte Wert darauf, dass der Aufbau von Schaltplänen verstanden, anderen Teilnehmern erklärt und danach auch selbst erstellt werden konnte. Der Dozent forderte die Teilnehmer heraus, eigenständig Lösungsansätze für die gestellten Aufgaben entwickelten. Die Interessierten wiederum lernten dank umfangreichem und anschaulichem Ausbildungsmaterial in der Praxis das Umsetzen der Pläne, heißt es in einer Mitteilung.

Motiviert und interessiert

Motiviert von den anspruchsvollen Inhalten des Kurses, wie Drucklufterzeugung und Aufbereitung, pneumatische Antriebe bei Zylindern und Motoren und Funktionen einer Wartungseinheit, zeigten die Anwesenden großes Interesse. Ein Teilnehmer sorgte für Erstaunen: Rein intuitiv erstellte er funktionierende pneumatische Kreisläufe und freute sich nach dem Kurs besonders darüber, nun auch das theoretische Wissen über die Funktionen erworben zu haben.

Seit 2017 besteht beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung das Projekt „Perspektive Heimat“. Ziel des Programms ist es unter anderem, für zurückkehrende Migranten eine Zukunftsperspektive durch Beschäftigung in der Heimat zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung. Zielgruppe dieser Maßnahme sind vor allem Personen mit geringen Aussichten auf einen asylrechtlichen Schutzstatus.

Je nach Vorkenntnissen und Bedarf an Berufsbildern werden Interessierte in unterschiedlichen Qualifizierungsmaßnahmen in Deutschland geschult und über Angebote im Herkunftsland informiert – was häufig zu einer freiwilligen Rückkehr vor einer drohenden Abschiebung führt. Außerdem werden die Interessierten vor, während und nach der Rückkehr sowie beim Wiedereinstieg mit Hilfe von Betreuern in den Zielländern begleitet. Ziel ist es, die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung durch qualifizierte Rückkehrer zu verbessern und den Rückkehrern über die Vermittlungsarbeit der so genannten „Coaches“ eine konkrete Einkommensperspektive in Form einer begleiteten Selbständigkeit oder eines Arbeitsplatzes anzubieten.