Kurse am Bildungszentrum Gorheim

Im Bildungszentrum Gorheim werden diesen Herbst einige Kurse angeboten. Der Kurs “Kalligrafie und Lettering: Rustica” beginnt am Montag, 26. September, und geht von 19 bis 20.30 Uhr. Dieser ist sowohl für Neueinsteiger als auch Geübtere geeignet, heißt es in einer Mitteilung der Erzdiözese Freiburg.

Ein Englischkurs für Senioren beginnt am Dienstag, 27. September, zwischen 9.30 und 11 Uhr. Der Englischkurs richtet sich gezielt an Menschen, die ihre Grundkenntnisse der englischen Sprache auffrischen und erweitern möchten. Ein Spanisch-Konversationskurs startet um 18.30 Uhr am Mittwoch, 28. September. Der Schwerpunkt des Kurses liegt darauf, die spanische Sprache anzuwenden.

Der Umgang mit Microsoft Excel wird im Grundkurs am Dienstag, 27. September, von 18.30 bis 21 Uhr nähergebracht. Die Teilnehmenden lernen dort neben den Grundfunktionen der Software die Eingabe von Daten, deren Formatierung sowie deren Darstellung in Listen und Diagrammen. Außerdem wird gelehrt, wie Werte filtern und sortieren, sowie aufbereitete Daten einer Textverarbeitung zur Verfügung stellen funktioniert, heißt es weiter.

Der Vortrag “Mit Kindern über Krisen und Ängste sprechen” findet statt am Mittwoch, 28. Mittwoch, von 19.30 bis 21 Uhr. Kinder würden laut Mitteilung oft mit Ängsten oder anderen Auffälligkeiten auf die Häufung von Krisen reagieren. In ihrem Vortrag zeigt Diplompsychologin Fani Ilieva von der Erziehungsberatungsstelle der Caritas Sigmaringen auf, wie mit Kindern über Krisen und Ängste gesprochen werden kann.

Nähen mit der Overlock können Interessierte am Donnerstag, 6. Oktober, von 18.30 bis 21.30 Uhr lernen. Eine Overlock bietet andere Möglichkeiten als herkömmliche Nähmaschinen. Ob Seide, Fell oder Strickstoff, mit einer Overlock gelinge die Verarbeitung problemlos, heißt es in der Mitteilung.

American Conversation kann ab Montag, 17. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr betrieben werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem lockeren Gespräch über USA-bezogene Themen. Das Erlernen von Grammatik oder Vokabeln, wie es aus der Schule bekannt ist, steht nicht im Vordergrund, lautet es in der Mitteilung. Weitere Kurse, mehr Informationen und Anmeldungen sind auf der Homepage www.bildungszentrum-gorheim.de zu finden.