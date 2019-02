Kunstwerk entsteht aus alten Zeitungen

Ein großes Bild auf Leinwand, kunstvoll drapiert mit gerissenen Zeitungsschnipseln und dem Logo der „Schwäbischen Zeitung“, wird momentan in den Räumen der Jugendkunstschule Sigmaringen (Juksig) gestaltet. Sechs junge Mädels im Alter von elf bis 14 Jahren lassen dabei unter Anleitung der Künstlerin Monika Uhlmann ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf.

Grund für das Zeitungsprojekt: Im Sommer letzten Jahres haben die Geschäftsräume der „Schwäbischen Zeitung“ eine kleine Umgestaltung erfahren. Seitdem sind Kunden auch heute noch etwas verunsichert auf der Suche nach dem richtigen Büro. Verlagsleiter Matthias Eisele hatte daher die Idee, ein überdimensionales Bild für die Geschäftsstelle anfertigen zu lassen, das dem Kunden als „Hinweisgeber“ einerseits und als hübscher Blickfang andererseits dienen soll. Unterstützer und Ideengeber fand er in Gabi Maier, Leiterin der Juksig, und Monika Uhlmann, Grafikdesignerin und freie Künstlerin.

Seit Jahresanfang nun steht daher das Projekt „Zeitung“ auf dem Programm des Zeichenkurses, der ganzjährig neben vielen anderen Kursen in den Räumen der Jugendkunstschule angeboten wird. Jeden Freitagnachmittag (außer in den Ferien) treffen sich sechs Mädchen, um zu schneiden, zu kleben, zu malen, zu falten… Begleitet und unterstützt werden sie dabei von ihrer Kursleiterin Monika Uhlmann. Der passionierten Künstlerin ist es wie allen anderen Dozenten der Jugendkunstschule eine Herzensangelegenheit, die jungen Menschen spielerisch und respektvoll an die Kunst heranzuführen. „Die Kinder sollen sich bei uns individuell entfalten und selbst entscheiden können, was sie letztendlich umsetzen“, so Uhlmann. Sie schaffe die Rahmenbedingungen, gebe Tipps zum Erlernen verschiedener Techniken und schaffe Impulse. „Mein Anspruch für meine Kurse ist es, dass jeder immer etwas mitnimmt, egal, ob ideell oder materiell.“ Diesen Anspruch lebt sie, die Kinder und Jugendlichen werden von ihr nicht nur begleitet, sondern begeistert, geachtet und gefördert.

Viel Kreativität auf wenig Raum

Zwischen Holzregalen, gefüllt mit Farben, Pinseln, Stiften, Knöpfen, Perlen, Bast, Kronkorken, Buntpapier und Wänden, die mit Zeichnungen, Masken oder Drucken dekoriert sind, sitzen Emma und Nele am Tisch und rühren Kleister an. Nicht so einfach, mal ist er zu fest, mal zu dünn. Letztendlich wird er perfekt. Annika schneidet mühevoll Hasengitterdraht, der gestaltet sich etwas störrisch. Nele und Annika geben geduldig Heißkleber auf den zurechtgeschnittenen Draht, um anschließend alte Zeitungen draufzukleben. Ein riesiges Bild mit Zeitungsschnipseln und dem Logo der „Schwäbischen Zeitung“ liegt auf dem Tisch. Daneben steht ein Korb mit 100 gefalteten Vögeln, natürlich auch aus altem Papier und eine weitere Fleißarbeit der Kursteilnehmer. Die Botschaft des Bildes: Zeitung inspiriert, die Informationen fliegen in die Welt hinaus. Spaß macht das Projekt allemal. Die Künstlerinnen von morgen in ihren bunten, überdimensionalen Malerkitteln lachen, die Musik schallt aus der kleinen Box und nebenher setzen sie ihre Ideen mit Feuereifer um. Schade nur, dass bei so viel kreativem Entfaltungswillen die Räumlichkeiten der Jugendkunstschule doch sehr begrenzt sind – bei der Arbeit an einem großformatigen Bild wie diesem wird das für die einfallsreichen Gestalter manchmal zur Herausforderung.