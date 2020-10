Kunstprojekt von Schülern spiegelt Einschränkungen durch Corona wider

Der Wunsch der Schüler hat sich nun endlich erfüllt: Ein im Frühjahr unter Corona-Bedingungen als Kooperation zwischen der Ludwig-Erhard-Schule und Liebfrauenschule entstandenes Fotoprojekt wird ausgestellt. Das teilen die Schulen in einer Pressemitteilung mit. „Diese Bilder zeigen, wie man trotz Abstand zusammenhalten kann“, so Frank Vögtle, Regionaldirektor der Kreissparkasse.

Unter dem Titel „Zusammen stark trotz Abstand“ spiegeln und kommentieren Schüler, die als erste unter Pandemiebedingungen im Mai wieder die Schule besuchten, als Zeitzeugen das um sie herum Geschehende. Die Fotoinszenierungen der Schüler konzentrieren sich auf die schwierige Zeit des teilweisen Shut-Downs und möchten Zeugnis ablegen über eine Zeit voller Einschränkungen, Auflagen und Beeinträchtigungen des täglichen Lebens. Alltägliche Schulszenen werden gezeigt, die durch verwendete Hilfsmittel (wie Regenschirm, Zollstock oder Schwimmnudel) auf die neuen Sicherheitsmaßgaben aufmerksam machen, aber gleichzeitig das verrückte des gegenwärtigen Alltags herausstellen. Unterschiedliche Orte auf dem Schulgelände verdeutlichen die Einzigartigkeit des eigenen Erlebens sowie die unterschiedlichen Gegebenheiten an verschiedenen Orten der Welt. Düstere Fotos in Schwarzweiß betonen die subjektive Interpretation der Krankheit als Freiheitsberaubung, der gezielte Einsatz von farblichen Elementen lässt nachempfinden, dass Spiel und Leichtigkeit im Leben trotz Corona immer auch einen Raum haben – nur alles eben etwas anders: „Kunst ist eine Ausdrucksform, die uns in diesen Zeiten verbinden kann und mit welcher wir auch allen anderen Menschen die Kraft geben wollen, das Positive zu sehen“, fasst Ina Waizenhöfer ihre Idee zusammen. „In diesen Zeiten geht es darum, zusammen stark zu sein.“ In der Corona-Krise stecke eben mehr die Chance, zu verbinden und zu einen als zu trennen.