Kunstprojekt „Light Painting“ für Menschen mit Behinderung

Das Projekt „Light Painting“ von Christian Szofer wird am Donnerstag, 12. Januar, ab 19 Uhr in der Musikschule Sigmaringen vorgestellt. Das Kunstprojekt „Light Painting“ ist laut Ankündigung eine künstlerische Ausdrucksmöglichkeit, für Menschen mit schwerer oder mehrfacher Behinderung. Die Ausdrucksform der Exponate soll eine Verbindung der Inklusion herstellen, heißt es in der Ankündigung.

Das Lichtmalen beziehungsweise -zeichnen wird während einer Fotoaufnahme mit Langzeitbelichtung bei Tageslicht oder Dunkelheit umgesetzt. Entweder wird demnach ein Leuchtmittel in Richtung der Kamera gehalten und während der Belichtung bewegt, um Formen oder Linien zu erzeugen, oder die Kamera wird in bestimmte Richtungen bewegt, um durch die Veränderung der Position vom Stand der Lichtquellen im Bildausschnitt Linien zu erzeugen. Am Donnerstag, 12. Januar, findet in der Musikschule in Sigmaringen dazu eine öffentliche Veranstaltung unter dem Motto „Kunst mit Licht“ statt, die um 19 Uhr beginnt.