„Kunst gewinnt durch Corona an Bedeutung“

„Zuversicht und Ästhetik gegen Corona-Angst und Depression“ lautet der Titel der neuen Ausstellung von Sigurd Rakel, die ab dem 10. Mai in der Galerie Rakel in Krumbach im Landkreis Günzburg zu sehen sein wird. Auf eine Vernissage wird wegen der Krise verzichtet.

Ganz bewusst setzt der aus Sigmaringen stammende Maler diesen programmatischen Titel für seine neuen Arbeiten, denn die Kunst hat immer eine gesellschaftliche und politische Dimension, selbst wenn es gar nicht danach aussieht. Tatsächlich könnte man meinen, Sigurd Rakel zöge sich in seiner aktuellen Schaffensphase ganz auf den sinnlichen Reiz, das Schöne und eine reine Ästhetik zurück. Seine neuen Arbeiten widmen sich ausschließlich Blüten und Blumen, ihrem Leuchten und ihrem natürlichen Drang, Ausdruck des prallen Lebens zu sein. Rakels Malprozess scheint ein Schwelgen in Farben zu sein, einer reinen Ästhetik verpflichtet, die die Welt draußen lässt.

Weltabgewandt wirkt diese Kunst, aber das täuscht. In den letzten Wochen habe er sich besonders intensiv auf seine künstlerische Produktion konzentrieren können, erklärt der Maler. Aber eben diese Konzentration, dieser Rückzug ins Atelier, um dort fern von den Ablenkungen eines normalen Alltags und den sozialen Kontakten malen zu können, das sei angeordnet gewesen, eine Folge von Corona. Die aktuelle Situation ist allpräsent und durchaus ein starker Einflussfaktor für den Künstler. Das Virus, meint Sigurd Rakel, mache dem Menschen wieder verstärkt bewusst, dass er ein Teil der Natur sei und dass wir in der aktuellen Situation gut beraten seien, uns verstärkt der Natur zuzuwenden. Gleich dem Wissenschaftler, der die Natur immer besser verstehen und erklären möchte, habe auch der Künstler den Anspruch, immer weiter einzudringen in die Geheimnisse von Natur und Schöpfung. Wie der Wissenschaftler müsse der Maler sich lösen von der normalen Wahrnehmung, die in der Regel nur eine oberflächliche Erkenntnis zuließe. Sigurd Rakel hält die Abstraktion für das wirksamste künstlerische Mittel, das Sehen und das Denken zu schärfen. Abstraktion fordert eine Verdichtung, eine Reduktion auf das Wesentliche. Sie erlaubt es, Denken, Erfahren und Fühlen zusammenzuführen und lässt den Menschen gleichsam unmittelbar teilhaben an der Faszination und der Kraft der Schöpfung. Das setze pure Zuversicht frei.