Kunden haben ständige Störung satt und kündigen Unitymedia-Vertrag

Hansjörg Seibeld aus Sigmaringen ärgert sich: Seit anderthalb Jahren ist sein Fernsehsignal gestört. Mehrfach war ein Unitymedia-Techniker bei ihm, geholfen hat es zunächst nichts. Auch seinen Nachbarn in der Straße „Am Känzele“ sowie in der „Roystraße“ gehe es so. Zur aktuellen Störung gab es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ keine Antwort von Unitymedia.

Wie kürzlich berichtet, lagen auch in Laiz Störungen beim Anbieter Unitymedia vor, die jetzt behoben scheinen. „Es handelte sich um eine Störung die Straßenverteilung betreffend“, teilt eine Sprecherin von Unitymedia drei Wochen nach Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. In einem der Verteilerkästen habe bei einem Verstärker ein Bauteil getauscht werden müssen. Nun sollte das Signal laut Unitymedia in Laiz wieder funktionieren.

Das hilft den Anwohnern „Am Känzele“ und in der „Roystraße“ freilich wenig. Gegenüber dem Unternehmen hat Hansjörg Seibeld schon eine Sammelklage angedroht. Er fühlt sich als Kunde nicht ernst genommen. Nach dem Blitzeinschlag in die Gemeinschaftsantenne auf dem Josefsberg kam vergangene Woche abermals ein Techniker zu Seibeld – einige Tage lang gab es einwandfreien Empfang. „Am Montag gab es aber wieder eine Störung“, berichtet er.

Auch Gerald Eisen, der in der Roystraße wohnt, sagt: „Das gesamte letzte Jahr war geprägt von Störungen.“ Seiner Mutter, die ebenfalls in der Roystraße wohnt, stelle auch immer wieder Störungen des Fernsehbildes fest. „In jüngster Zeit waren sechs verschiedene Techniker da“, berichtet Eisen.

Das Problem liege Angaben des Technikers zufolge wohl im Verteilerkasten in der Karlstraße, der für Unitymedia schlicht nicht zugänglich sei. „Die Techniker sagen, sie hätten keinen Schlüssel dafür“, sagt Eisen. Weil Eisen als Kunde die Hände gebunden sind, hat er jetzt den Vertrag gekündigt und seiner Mutter eine Sat-Schüssel gekauft. Trotz mehrmaliger Nachfragen gab es vonseiten Unitymedia bis Mittwochmittag keine Rückmeldung zu den Vorwürfen.

