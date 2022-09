Kultur auf dem Acker – vielfältig und bunt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ereignisreich und anregend, so das Fazit einer Besucherin der Veranstaltung Kultur auf dem Acker, die Kultur und Begegnung FairWandel SIG am Samstag, 10. September bot. Statt wie angekündigt auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft Sigmaringen, wurde die Veranstaltung kurzentschlossen in die Räumlichkeiten des Alten Schlachthofs, aufgrund der Wettervorhersage, verlegt. Die zahlreichen Besucher erlebten hier einen Nachmittag voller musikalischer, sprachlicher und theatralischer Überraschungen durch die jeweiligen Beiträge der regionalen Künstler.

Liedermacher Markus Mielert entführte die Zuhörer mit seinen stimmungsvollen Texten nach Frankreich, machte einen Rundgang durch die „streets of Sigmaringen“, um zum Abschluss mit „Kaffee und Schokolade“ Lust auf eine kurze Kaffeepause zu machen. Anschließend sorgte Anna-Lena Kübel vom Puppentheater Kübel wie Eimer für pure Theaterspannung mit ihrem Stück „Psychotheatrie“. Mit angehaltenem Atem verfolgten die Zuschauer die Geschehnisse auf der Abteilung, in der lebensmüde Theaterfiguren, die der „lock-out alle burn-down“ gemacht hat, therapiert werden. Anna-Lena Kübel führte mit schnellen Rollen-, Dialekt- und Puppenstimmenwechseln durch diese fantastische Geschichte, bei der auch dem Tod ein Schnippchen geschlagen werden konnte.

Dann wurde es rockig und soulig im Saal. Mit dem Duo Gabi Stalzer Caro Schuster, das zum Mittanzen und Mitwippen zu bekannten Songs einlud, die mit virtuosem Klavierspiel begleitet wurden.

Text, Poesie und Poetry-Slam bildete den nächsten 30-minütigen Programmpunkt, den sich Silvie Marks, Lothar Braun-Keller und Lukas Rädle teilten. Mal lustig, mal schwer, mal in Rap-Form, mal in vollendeter Dichtkunst – alle drei regten mit Texten über Beziehungen, Krieg oder das Deutschsein die Besucher teils zum Schmunzeln, teils zum Nachdenken an.

Heiner Sturm „Singer und Songwriter“ rundete diesen abwechslungsreichen Nachmittag mit seinem Beitrag ab. Mit Gitarre, Mundharmonika und viel Wortwitz entführte er die Zuhörer in seine eigene Welt, die vom Sauerbier bis zum Parship-Profil von beruflichen Werdegängen bis zur Bewältigung des Sportlehrertraumas mit absurden Wendungen den Zuschauern viele Lacher entlockte.

Nach diesem gelungen Nachmittag waren sich Veranstalter und Zuschauer sicher, dass es im kommenden Jahr wieder Kultur auf dem Acker geben wird.