Kulinarischer Sprachkurs

Gemeinsam mexikanisches Essen kochen und dabei ganz nebenbei Spanisch lernen: Das stand für die Teilnehmenden der insgesamt drei Spanischkurse des Bildungszentrums Gorheim auf dem Programm.

Die Sprachdozentinnen Rosa Maria Velarde Esparza und Katharina Krauss leiten die insgesamt drei Spanischkurse im Bildungszentrum Gorheim. „Zwar haben wir an diesem Abend keine Grammatik gelernt, dafür hatten wir jedoch eine Menge Spaß. Wir möchten, dass die Teilnehmenden gerne zu uns kommen und Freude am Spanisch lernen haben“, sind sich die Dozentinnen einig. Gekocht wurden mexikanische Tortillas mit unterschiedlichen Füllungen. Aufgeteilt wurden die Teilnehmenden in vier Gruppen, wobei jede Gruppe für einen anderen Arbeitsschritt der Zubereitung zuständig war. Sogar ein typisch mexikanischer Nachtisch stand auf dem Speiseplan. Die Kochanweisungen gab es natürlich auf Spanisch.

„Das war ein richtig schöner Abend. Und gut geschmeckt hat es auch“, fasst eine glückliche Teilnehmerin den Kochkurs in wenigen Worten zusammen.

Wer Interesse hat, Spanisch oder eine andere Sprache zu lernen, findet alle Sprachkurse für das neue Jahr auf der Homepage www.bildungszentrum-gorheim.de