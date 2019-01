Kulinarik und Kufenspaß locken ein letztes Mal

Wer noch einmal die Schlittschuh schnüren und ein paar Runden auf dem Eis drehen oder einfach nur gemütlich mit der Familie, Freunden oder Kollegen Glühwein, Rote Wurst, Pizza oder Feuerzangenbowle genießen möchte, sollte sich sputen. Denn die Eisbahnsaison 2018/2019 neigt sich dem Ende zu, am Sonntag, 6. Januar, ist „Sig on Ice“ letztmalig bis 21 Uhr geöffnet. Die Anwohner werden aufatmen – so manch einem Besucher, vor allem den jüngeren, werden der Kufenspaß und das Eisbahnfeeling fehlen.

Auch wenn die Sigmaringer immer wieder ihren Unmut über einen nicht zustande kommenden Weihnachtsmarkt äußern, ist das vierwöchige Event „Sig on Ice“ doch eine sehr ansprechende und willkommene Alternative. Kein Weihnachtsmarkt dauert zeitlich so lange und das Flair kommt dem eines Weihnachtsmarktes schon sehr nah.

So sehen es auch viele Händler und Besucher. „Ich bin sehr zufrieden, es war gut besucht und ich hatte viel zu tun“, zieht Kerstin Ölke ein erstes Fazit. Mit ihrem Schlemmergrill, in dem sie zum Beispiel Schupfnudeln anbietet, ist sie bereits das neunte Jahr vor Ort. Ähnlich zufrieden äußert sich auch Karin Maier, die mit ihrem Mann Siegfrid im Zelt unter anderem leckere Kartoffelecken mit Dip anbietet. „Besucht war das Zelt stets sehr gut, am Mittag und auch zum Abend. Das einzige, wonach die Leute immer wieder fragen, ist nach der Öffnung am Silvesterabend, da möchten sie hier so gern den Jahreswechsel feiern.“

Am Nachbarstand zeigen sich Heidi und Heinz Schmidt mit dem Verlauf der Eisbahnsaison ebenfalls sehr zufrieden. Ganz vorsichtig wagen sie sogar die Prognose, dass es in diesem Jahr noch etwas besser lief als in den Jahren zuvor.

Kampf ums Waffelrezept

Optimismus auch bei Jonathan Schuler an seinem Flammkuchenstand. „Wenn die Leute zufrieden sind, bin ich es auch“, sagt der gebürtige Franzose. Bereits zum zwölften Mal dabei, erinnert er sich an die Anfangszeit. „Keiner kannte hier Flammkuchen, ich habe ihn aufgeschnitten und bin zu den Leuten gegangen und habe sie probieren lassen.“

Jasmin aus Laiz erzählt lachend, dass sie „seit gefühlt zehn Jahren“ versucht, ihm das Rezept seiner „spektakulären“ Waffeln zu entlocken. Ihre Freundin hält dagegen, dass ihr die Waffeln an einem anderen Stand noch besser schmecken. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, mit Sicherheit ist aber für jeden etwas dabei. Wer also am Wochenende nochmals sportlich oder kulinarisch auftrumpfen möchte, sollte unterhalb des Schlosses vorbeischauen und ein letztes Mal in diesem Winter „Sig on Ice“, vielleicht sogar vor verschneiter Kulisse, genießen.