Künstliche Intelligenz bewertet Arbeitszeugnisse

„Sie hat sich stets bemüht“: Das klingt zwar gut, ist es aber nicht. Erfahrene Personalerinnen und Personaler wissen das und können die bisherigen Arbeitszeugnisse ihrer Bewerberinnen und Bewerber routiniert in Schulnoten übersetzen. Anders sieht es aber häufig bei den Arbeitnehmenden selbst aus – sie können nicht unbedingt erkennen, ob ihnen ein sehr gutes oder vielleicht doch eher ein mittelmäßiges Zeugnis ausgestellt wurde.

Aus 79 Bewerbungen ausgewählt

In einem Projekt an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen entwickeln Studierende der Fakultät Business Science and Management einen Dienst, der auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert und Arbeitszeugnisse beurteilt. Für diese Idee haben die Professoren Dr. Stefan Ruf und Dr. Maximilian Wolf den Zuschlag des sogenannten „KI Campus“ erhalten, einer offen zugänglichen Lernplattform für Künstliche Intelligenz, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Deren Fellowship-Programm richtet sich an Hochschullehrende aller Fachbereiche, die das Zukunftsthema KI in Lehre und Forschung tragen wollen. Das gemeinsame Projekt der beiden Sigmaringer Professoren wurde als bundesweit eins von zehn aus insgesamt 79 Bewerbungen ausgewählt.

Entsprechende Software

Im Masterkurs „Personalführung“ bringt Maximilian Wolf seinen Studierenden zunächst bei, wie man Arbeitszeugnisse richtig schreibt. „Anschließend sollen sie insgesamt rund 100 erfundene Zeugnisse formulieren“, sagt er. In einem zweiten Schritt bauen die Studierenden von Stefan Ruf mithilfe dieser Zeugnisse eine Künstliche Intelligenz auf, indem sie eine entsprechende Software mit gängigen Formulierungen füttern und ihr über Verfahren des maschinellen Lernens „beibringen“, wie diese in Schulnoten zu bewerten sind.

So kann man KI ins Personalwesen integrieren

„Mit diesem Projekt lernen die Studierenden, wie Künstliche Intelligenz in das Personalwesen von Unternehmen integriert werden kann“, sagt Stefan Ruf. Die Hochschule werde hier ihrem Anspruch gerecht, ihre Studierenden mit modernen digitalen Technologien und realem Anwendungsbezug optimal auf ihre spätere Berufspraxis vorzubereiten. Ein weiterer positiver Nebeneffekt sei die Kooperation der Studierenden: So studiert die Projektgruppe von Maximilian Wolf den Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Management und die von Stefan Ruf den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft. „Insbesondere unsere Bachelorstudierenden profitieren natürlich von der engen Zusammenarbeit", sagt Maximilian Wolf.