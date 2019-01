Kronenwirt Dieter Stauß stirbt im Alter von 76 Jahren

Mit großer Bestürzung ist die Nachricht vom Tode Dieter Stauß, Kronenwirt in Unterschmeien, aufgenommen worden, der im Alter von 76 Jahren am 31. Dezember verstarb.

Dieter Stauß ist in Sigmaringen geboren, mit drei Geschwistern in Unterschmeien aufgewachsen. Er erlernte nach der Schulzeit das Maurerhandwerk. 1966 heiratete Dieter Stauß Olga, geborene Dreher. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Ein schwerer Schicksalsschlag war der all zu frühe Tod seines Sohnes Andreas im Jahre 2003, dem er eine Niere spendete. Das Ehepaar konnte im Oktober 2016 das Fest der Goldenen Hochzeit feiern.

Der Alltag war von Arbeit und Sorge um die Familie bestimmt. Zunächst ging Dieter Stauß weiterhin seinem Handwerk nach, ehe er gemeinsam mit seiner Frau Olga das Gasthaus Krone als nächste Generation von den Eltern übernahm. Mit viel Arbeit und persönlichem Einsatz hat das Ehepaar ihre Existenz aufgebaut. Im Jahre 1979 wurde das neu errichtete Gästehaus bezogen und die Gasträume immer wieder modernisiert. Mit ihrer herzlichen Bewirtung und der Küche erarbeitete sich die Krone in Unterschmeien und weit darüber hinaus einen guten Ruf.

Trotz der vielen Arbeit engagierte sich Dieter Stauß vielseitig in seiner Heimatgemeinde. Im Jahre 1960 war er Gründungsmitglied und danach aktiver Fußballer im SV Unter-/Oberschmeien. Das Wohl seines Vereins war ihm immer ein Herzensanliegen, dem er stets gönnerhaft verbunden war. Jahrzehntelang brachte er sich für den Dienst am Nächsten in der Feuerwehr ein.

Mit den Unterschmeier Kegelfreunden bereiste Dieter Stauß eine Vielzahl von Ländern. Beim Männergesangverein Schmeien war er langjähriger Beisitzer. Die Gemeinde Unterschmeien verliert mit Dieter Stauß einen angenehmen und allseits sehr geschätzten Gastwirt und Mitbürger.

Die Trauerfeier ist am kommenden Dienstag, 8. Januar, um 14 Uhr in der St.-Anna Kirche in Unterschmeien, danach ist die Beerdigung auf dem Friedhof.