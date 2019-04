Was haben Franz von Assisi und der Heilige Fidelis gemeinsam? Beide Kirchenmänner scheiterten beim Versuch, Vertreter anderer Glaubensrichtungen zu bekehren.

Im Jahr 1219, also vor 800 Jahren, kam es in Ägypten zu einer historischen Begegnung: Franz von Assisi traf den Sultan al-Malik al-Kamil am Rande der Kreuzzüge. In seiner Predigt zum Sigmaringer Fidelisfest verglich Bruder Agostino de-Pietro aus Luzern das Aufeinandertreffen des Gründers des Franziskaner-Ordens in Ägypten mit der Mission des Heiligen Fidelis von Sigmaringen im schweizerischen Graubünden.

Der Provinzial der Schweizer Kapuziner arbeitete Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. Der Versuch, ihrem Gegenüber den Glauben aufzudrängen, misslang sowohl in der Schweiz als auch in Ägypten. Franziskus sei am Leben geblieben, weil er unbewaffnet in das Lager des Sultans kam. Fidelis bezahlte die Predigt im Schweizer Seewis dagegen mit dem Leben. „War es die Gewalt, mit der er versuchte, die Bekehrung zu erreichen, die die Bewohner von Seewis erzürnte?“, fragte Prediger Agostino in St. Johann. Um darauf diese Antwort zu geben: „Kreuz und Schwert bilden eine unglückliche Verbindung“, vor der er warnen wolle, so der Kapuziner-Pater.

Nach Agostinos Predigt zogen die Gläubigen in einer Lichterprozession durch Sigmaringen. Da es während des Gottesdiensts heftig windete – das Pfeifen war während der Predigt zu hören, dachte mancher, dass die Prozession abgesagt werden müsste, doch das Wetter hielt. Musikalisch begleitet von der Stadtkapelle und eskortiert von den Hohenzollern-Kürassieren, machten die Gläubigen vor dem Rathaus Station, hörten eine Lesung, die sich auf die Europa-Wahl bezog, und hielten Fürbitte. Nach dem Segen in St. Johann ließ eine stattliche Zahl an Gästen den Abend beim Empfang in der Portugiesischen Galerie des Schlosses ausklingen.