Starkes Unwetter bei Sigmaringen: Kreuz einer Kirche knickt um wie ein Strohhalm

Um 20.18 Uhr gehen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Minütlich werden es mehr, deshalb werden alle Sigmaringer Kräfte und einige Umlandabteilungen alarmiert.

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, ein von einem Baum demolierter Audi - im Laufe des Abends kommen immer mehr Einsätze dazu.

Laut der Unwettervorhersage waren Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern und 40 Liter Regen je Quadratmeter angekündigt. Eine Böe hat die Kirche im Stadtteil Hedingen so heftig getroffen, dass das Kreuz auf der etwa 35 Meter hohen Kuppel umgeknickt ist.

So stark hat es in Sigmaringen geregnet

Das vermutlich aus Messing und Blei bestehende Kreuz hängt in Richtung Erde. Da die Gefahr eines Absturzes besteht, sperrt die Feuerwehr die an der Kuppel vorbeiführende Badstraße vorsorglich komplett ab. Selbst Anwohner dürfen die Badstraße nicht mehr befahren und müssen, um ins Sigmaringer Stadtzentrum zu kommen, den Umweg über Sigmaringendorf in fahren.

Der Immobilienbeauftragte des Fürstenhauses, Thomas Kanjar, ist vor Ort und will am Donnerstagmorgen eine Spezialfirma mit der Bergung beauftragen. Unterhalb der Kuppel sind die Eltern des Sigmaringer Fürsten begraben, in der Kirche befindet sich die Gruft des Hauses Hohenzollern.

23 Einsätze für die Feuerwehr

Oberhalb der Kirche in der Hedinger Straße liegen Äste verstreut, an der Einmündung in die Josefinenstraße ist ein Baum auf einen Audi A4 gefallen. Das Dach und die Motorhaube sind deformiert, ein Fenster beschädigt. „Das war das Auto eines Feuerwehrkameraden“, sagt Pressesprecher Joachim Pfänder, „wir gehen von einem Totalschaden aus“.

Einige Stunden lang ist die Feuerwehr damit beschäftigt die 23 Einsätze abzuarbeiten. Das Unwetterzentrum ist in Sigmaringen, drei Einsätze werden in Laiz gezählt. In der Ablacherstraße/Abzweigung Ziegelgasse versperrt ein umgestürzter Baum die Durchfahrt. „Ich muss erst nachschauen, ob in meinem Garten alles heil ist“, sagt eine Anwohnerin.

Oberhalb auf dem Hof von Hans Rieber hat es so heftig gestürmt, dass es den Kühlschrank, indem er die Eier für den Direktverkauf lagert, vom angestammten Platz wegwehte. „Ich wollte nachschauen, wieviel es regnete, aber der Regenmesser liegt irgendwo in der Wiese.“

Beim Christelhof oberhalb von Laiz ist eine Linde umgestürzt. (Foto: Michael Hescheler)

In Richtung Christelhof wehte es eine stattliche Linde um. „Das war nicht der Blitz, sondern der Sturm“, sagt Hans Rieber. Die zweite Linde nebenan wurde vor einigen Jahren nach einem Sturm beschädigt. Jetzt steht das Kreuz, das einmal zwischen den beiden Linden stand, etwas verloren da.

Feuerwehr-Kommandant Jürgen Bossert hat die Einsätze vom Feuerwehrhaus aus koordiniert. „Wir sind froh, dass keine Personen verletzt wurden“, sagt er.