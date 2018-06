Kretschmann nimmt Spende für Mariphil entgegen

In der Sigmaringer Innenstadt ist es am Samstag, 29. November, wieder so weit: Vereine und Schulklassen bieten von 9 bis 18 Uhr Dekorationsartikel, Kerzen und Adventskränze, Leckereien und tolle Geschenkideen an.

Was gibt es Schöneres, als in der Adventszeit über Weihnachtsmärkte zu bummeln, sich an den Ständen zu erfreuen und einen heißen Glühwein oder Punsch zu genießen?

In der weihnachtlich beleuchteten Schwabstraße wird natürlich auch mit deftigen und süßen Speisen und heißen Getränken an das leibliche Wohl gedacht. Neben Bratwürsten werden wärmende Suppen, Pizza und Calamari angeboten und auch in diesem Jahr wird es Gebäck und Waffeln für Veganer geben.

Für die Hilfsorganisation Mariphil wird deren Schirmherrin Gerlinde Kretschmann um 11 Uhr einen Spendenscheck entgegennehmen der von einem Vertreter der Firma Optigrün aus Göggingen überreicht wird. Des Weiteren nimmt Mariphil gerne am Stand an der Landesbank D-Mark-Bestände als Spende entgegen.

Attraktive Gewinnlose können für einen guten Zweck erworben werden, die für die Käufer tolle Preise und Überraschungen bereithalten. Um 15 Uhr wird Landrätin Stefanie Bürkle am neuen Rathausplatz als Glücksfee die Losziehung übernehmen.

Das Highlight für die kleinen Besucher stellt sicherlich wieder das Ponyreiten gegenüber dem neuen Rathaus dar.

Mit einem musikalischen Rahmenprogramm wird der Markt festlich begleitet.