Kretschmann gibt den Startschuss für den Innovationscampus

Startschuss für das wichtigste Zukunftsprojekt Sigmaringens: Der Umbau der früheren Kleiderkammer der Bundeswehr zum Innovationscampus wird symbolisch am Montag, 30. April, beginnen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird die Grundsteinlegung vornehmen. In dem Gebäude sollen eine Modellfabrik und ein Innovations- und Technologiezentrum entstehen. Kostenpunkt: 13,2 Millionen Euro. Die EU gibt einen Zuschuss in Höhe von fünf, das Land in Höhe von zwei Millionen Euro.

Unternehmen und die Hochschule werden die Räume gemeinsam nutzen. Kretschmann wird vor der Grundsteinlegung die Hochschule besuchen. Außerdem erhält der Unternehmer Herbert Kaut aus seinen Händen die Staufermedaille, einer der höchsten Orden des Landes.

Vierter Termin des Ministerpräsidenten: Am Abend wird er vor geladenen Gästen im Hofgarten mit einem Vortrag die Obere Donau offiziell zur Kulturlandschaft des Jahres erklären. Das ganze Jahr über wird es dazu Veranstaltungen geben.