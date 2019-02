Kretschmann übernimmt Schirmherrschaft

Mit sportlichen Veranstaltungen, einer Festschrift und einem großen Festakt will der Turn- und Sportverein (TSV) Laiz in diesem Jahr auf ein Jahrhundert Vereinsgeschichte zurückblicken. Eigens für die Vorbereitung und Organisation wurde ein achtköpfiges Festkomitee gebildet, das seit April des vergangenen Jahres mit der Umsetzung der Feierlichkeiten betraut ist.

Dabei ist die personelle Situation im Verein zum Jubiläumsjahr nicht unbedingt optimal. Der Vorsitzende des TSV, Roland Hoheisel-Gruler, hatte bereits bei der Hauptversammlung vor fast einem Jahr kundgetan, seinen Vorsitz wegen beruflicher Veränderungen abzugeben. Seitdem hat er sich weitestgehend aus der Vorstandsarbeit herausgenommen. Neuwahlen stehen im nächsten Monat zur geplanten Hauptversammlung an. Die Geschicke leitet daher Gabi Bulan, die seit zweieinhalb Jahren die Funktion der Stellvertreterin innehat und ein nicht ganz einfaches Erbe angetreten hat. Allein steht sie jedoch nicht, Unterstützung erhält sie aus den Reihen des Vereins.

Der TSV beherbergt mit seinen neun Sparten Badminton, Breitensport, Fitness, Kanu, Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Männerturnen, Tischtennis und Schwimmen insgesamt über 400 Mitglieder. „Das ist schon etwas aufwendiger zu handhaben, wenn man so breit gefächert aufgestellt ist“, konstatieren die Mitglieder des Festkomitees, vielleicht auch mit einem Seitenblick auf ihren Jubiläumspartner, den FC Laiz, der ebenfalls sein Jubiläum feiert und ein ansprechendes Programm geplant hat (wir berichteten).

Ursprünglich zusammen mit den Fußballern gegründet

Dass beide Vereine im gleichen Jahr ihr 100-jähriges Bestehen haben, ist kein Zufall, wurden sie doch 1919 ursprünglich als ein Verein gegründet. Damals scharrten zwei Laizer, der Fabrikant Karl Eisele und Johann Stroppel, der vier Jahre später nach Amerika auswanderte, einige sportbegeisterte Leute um sich und gründeten den Turnverein Laiz.

Lange Zeit führte der Weg die beiden Vereine gemeinsam, 1969 trennten sich die Fußballer vom „Mutterverein“ und gründeten ihren eigenen Club, den FC Laiz. Das Jubiläumsjahr des TSV Laiz steht unter sehr prominenter Schirmherrschaft. Kein Geringerer als der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich für dieses Amt bereit erklärt. „Wir hoffen natürlich sehr, dass er auch unserem großen Festakt beiwohnen wird“, so die Festkomitee-Mitglieder.

Als Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist dieser Festakt für den 21. September in der Turn- und Festhalle geplant. Bereits am Nachmittag sollen mit einer Mitmacholympiade, Hindernisparcours und Kanu-Vorführungen auf das breite Betätigungsfeld des TSV aufmerksam gemacht und vor allem auch Familien mit Kindern angesprochen werden.

Ansonsten greift das Festkomitee bei den Feierlichkeiten auf Altbewährtes zurück und peppt die Veranstaltungen etwas auf. Ein Jubiläumsturnier der Badminton-Abteilung steht am 9. März auf dem Programm, die Kanuten organisieren die Verbandsfahrt des Kanuverbandes Baden-Württemberg.

Am Wochenende 20. und 21. Juli werden die Wassersportler am Samstag auf der Lauchert und am Sonntag auf der Donau paddeln. Auch die Teilnahme am Stadtfest am letzten Juni-Wochenende steht, wie in den Jahren zuvor, wieder fest im Terminkalender. „Dafür überlegen wir noch, unser Bewirtungszelt wegen unseres Jubiläums nicht mit den sonst üblichen Stadtfarben zu dekorieren, sondern mit unseren Vereinsfarben grün und weiß“, so Gabi Bulan. „Sozusagen als Alleinstellungsmerkmal“ ergänzt Manfred Sauter diesen Plan.

Der Verein hat außerdem einen Flyer „100 Jahre TSV Laiz“ herausgebracht. Neben dem geplanten Festakt sind die einzelnen Sportangebote mit entsprechenden Trainingszeiten und Ansprechpartnern übersichtlich aufgeführt. „So einen Flyer hatten wir bisher noch nicht, aber mal schauen, ob wir ihn in Zukunft vielleicht öfter anbieten können“, überlegt Gabi Bulan. Das könnte durchaus ein guter und richtiger Schritt für die nächsten 100 Jahre sportliches Miteinander sein.