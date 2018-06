Kreisverwaltung ist gegen Suchtberatungsaußenstelle in Mengen

Sozialdezernent Frank Veser hat in der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags am Mittwoch einen Sachstandsbericht zum Suchthilfekonzept des Landkreises vorbereitet. Zwar war damit kein Beschluss der Kreisräte verbunden, dennoch zeigte sich, wo der Kreis Handlungsbedarf sieht und wo nicht. Dabei hat sich der Kreis gegen eine Außenstelle der von Kreis und AGJ kofinanzierte Suchtberatungsstelle in Mengen, einer Stadt mit hoher Glücksspieldichte, ausgesprochen. Wann über dieses Thema, das seit zwei Jahren auf der Agenda steht, entschieden wird, ist unklar.

Als Grund wurde genannt, dass die Einrichtung einer Außenstelle nur mit erhöhten Personalkosten zu bewältigen sei. Außerdem sei die Entfernung zu Sigmaringen gering, weswegen die Mengener von der Sigmaringer Stelle profitieren würden. „Wir gehen davon aus, dass wir das mit den derzeitigen Bedingungen hinbekommen“, so Veser.

Susanne Scham (Grüne) und Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck argumentierten, man könne vorhandene Mitarbeiter einmal die Woche kostenneutral in Mengen einsetzen. „Ich weiß nicht, woher die Mehrkosten kommen sollen“, so Bubeck. Frank Veser verwies auf den Leistungsvertrag mit der AGJ und eine damit verbundene Änderung des Leistungsspektrums, das erst verhandelt werden müsse. Bubeck bat darüberhinaus, genügend Personal bereitzustellen, dass Hilfesuchende nicht abgelehnt würden.

Adolf Maier (CDU) regte an, das Leid, das Glücksspiel verursache, gar nicht erst entstehen zu lassen, indem Kommunen die Glückspielsteuer hochtreiben könnten, sodass das Geschäft für Betreiber nicht mehr rentabel sei. „Warum legen wir den Sumpf nicht trocken?“, so Maier. Er appellierte an die Bürgermeister im Kreis, sich darüber Gedanken zu machen. Landrätin Stefanie Bürkle lenkte ein, dass Kommen zwar die ein- oder andere Stellschraube bedienen könnten, es aber zu kurz gegriffen sei, zu denken, dass Suchtverhalten durch monetäre Hürden gestoppt werden könnte. Stefan Bubeck berichtete aus Erfahrung (die Stadt Mengen hat die Vergnügungssteuer erhöht, weswegen gegen die Stadt vor dem Verwaltungsgericht prozessiert wird), dass man die Stellschraube nicht beliebig nach oben drehen könne, da sonst die Existenzgefährung von Unternehmern Thema sei.

In seinem Bericht stellte Frank Veser die Lage des Landkreises Sigmaringen in Sachen Suchthilfe dar. Handlungsbedarf, an Stellschrauben zu drehen, sieht der Kreis nicht, man liege im Vergleich mit anderen Kreisen im vorderen Feld, was Personal und Finanzmittel angehe. Die Fallzahlen (etwa 1200 pro Jahr) seien über die Jahre hinweg stabil, so sei kein zusätzliches Personal nötig. Im Bereich Essstörungen gebe es Handlungsbedarf. 2014 hat der Kreistag zuletzt über die Finanzierung und Ausrichtung der Suchtberatungsstelle abgestimmt, seither unterstützt der Kreis die Stelle mit etwa 230 000 Euro (2016). Was die Einrichtung eines ambulant-betreuten Wohnens für Suchtmittelabhängige angeht, sieht sich der Kreis nicht als Geldgeber in der Pflicht. Entsprechende Mittel müssten vom Sozialversicherungsträger kommen, auch wenn andere Kreise bisweilen für diesen Posten zuschießen würden. Deswegen würde im Haushalt 2017 kein entsprechendes Budget dafür eingeplant.

Asyl und Alkohol

Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer sprach das Thema Asyl und Alkoholsucht an und bat, in diesem Sektor entsprechende Angebote anzudenken. „Die Umsetzung des Themas ist am Kompetenzgerangel gescheitert“, sagte Klaus Harter von der Suchtberatungsstelle über die Zuständigkeit dieses Themas und pflichtete Schärer bei.