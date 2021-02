Kreisverkehrswacht Sigmaringen bietet Probefahrten im E-Auto an

Die Kreisverkehrswacht Sigmaringen beteiligt sich an der landesweiten Kampagne zum Kennenlernen und Ausprobieren von E-Autos, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Sigmaringen, Dieter Rehm, ist laut der Mitteilung froh, dass sich auch die Kreisverkehrswacht Sigmaringen an dieser „guten Aktion“ beteiligen kann und so das Thema E-Mobilität auch im ländlichen Raum verbreiten hilft. Der ehrenamtliche E-Auto-Moderator Klaus Kubenz erklärt Interessenten, wie ein E-Auto funktioniert. Zudem bietet er die Möglichkeit einer Probefahrt an, zeigt, wie der Ladevorgang funktioniert und holt abschließend noch ein Feedback ein. Als kleines Präsent gibt es eine E-Auto-Fibel, die alles rund ums E-Auto erklärt. Probefahrten sind natürlich erst möglich, sobald es die Corona-Situation erlaubt, heißt es in dem Schreiben.

Mit dem Slogan „Wir erklären, Sie fahren!“ und einer Online-Kampagne bietet die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg den Menschen im Land die Möglichkeit an, unkompliziert E-Autos auszuprobieren, um Hemmnisse und Vorurteile gegenüber den elektrischen Antriebsformen abzubauen, heißt es in der Mitteilung.

Zu diesem Zweck setzt die Landesverkehrswacht 36 E-Autos vor Ort ein und rund 50 E-Auto-Moderierende werden ausgebildet. Sie bieten die Ausprobiermöglichkeit an stark frequentierten Orten an. Probefahrten können dort unmittelbar stattfinden. Pro Monat sind mit jedem E-Auto 20 Probefahrten vorgesehen. Über die Internetseite können sich Interessierte zu einer kostenlosen Probefahrt anmelden und umfassend zum Thema E-Auto zu informieren.

„Es war mir ein Anliegen diese Kampagne aktiv zu unterstützen und auch unmittelbar für die Menschen in unserem Landkreis anzubieten. Probefahrten und die Beantwortung von Fragen sind eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der E-Mobilität“, wird Klaus Kubenz, E-Moderator und Mitglied der Kreisverkehrswacht Sigmaringen in dem Schreiben zitiert.

Die Kampagne der Landesverkehrswacht wird vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und vom Energieunternehmen ENBW unterstützt.