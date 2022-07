Kreisverbandseniorenorchester Sigmaringen beim achten Rathauskonzert

Das achte Rathauskonzert in diesem Jahr findet am Sonntag, 31. Juli, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Es tritt das Kreisverbandseniorenorchester Sigmaringen auf.

Das Kreisverbandseniorenorchester Sigmaringen (KVSO) feiert dieses Jahr sein 14-jähriges Bestehen. Im Januar 2009 in Bingen mit einer Musikerin und 15 Musikern gestartet, spielen heute drei Musikerinnen und 29 Musiker in der Kapelle. Die Musiker kommen aus dem ganzen Landkreis Sigmaringen und treffen sich 14-tägig zu den Proben in Ablach.

In diesen 14 Jahren des Bestehens hat die Kapelle verschiedene musikalische Auftritte verzeichnet. So wurden die Landesmusikfestivals in Schwäbisch Gmünd und Horb, das Landesmusikfest in Karlsruhe besucht, auch ein dreitägiger musikalischer Ausflug nach Bodenmais im Bayerischen Wald wurde gemeinsam gemacht. Sozusagen zum Pflichtprogramm gehören die Auftritte bei den Kreismusikfesten, bei den jährlichen Seniorennachmittagen des Blasmusikverbandes Sigmaringen, dessen Unterabteilung das KVSO für die Seniorenmusiker des Kreises ist. Auch zahlreiche Auftritte bei diversen Festen von Musikvereinen werden absolviert. Insbesondere in Mariaberg, im Josefinenstift in Sigmaringen und im Gröberhaus in Meßkirch war die Kapelle schon zu Gast.

Seit dem Jahr 2021 wird die Kapelle von dem Dirigenten Alois Kille aus Rohrdorf musikalisch geleitet, die Organisation liegt seither bei Manfred Birkler aus Friedberg. Das Rathausplatzkonzert ist wie immer kostenfrei.Sollte es regnen, muss das Konzert leider ausfallen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich direkt vor dem Termin nochmals zu informieren, ob das Konzert stattfindet. Nach diesem Konzert gehen die Rathausplatzkonzerte in die Sommerpause und starten am 11. September 2022.