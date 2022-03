Kreiskliniken haben neuen ärztlichen Direktor

Seit mehr als fünf Jahren ist Professor Dr. Georg von Boyen, Chefarzt der Medizinischen Klinik, auch ärztlicher Direktor der SRH Kliniken im Kreis Sigmaringen. Zeitgleich wurde mit ihm Anfang 2017 Dr. Zoltan Varga, Chefarzt der Urologie, Kinderurologie und Uroonkologie, als sein Stellvertreter benannt. Am Dienstag übergeben beide nun ihre Ämter an die Nachfolger. Das teilen die SRH-Kliniken am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Einen genauen Grund für den Wechsel an der Spitze der Kreiskliniken nennt der SRH-Konzern auch auf Nachfrage der SZ nicht, betont aber, dass es keinen konkreten Anlass dafür gegeben habe. Viel mehr sei man sich einig geworden, dass es künftig ein einjähriges Rotationsprinzip geben wird, teilt Pressesprecherin Barbara Koch mit.

„Beide haben in ihrer Amtszeit sehr konstruktiv und proaktiv die Entwicklungen der Krankenhäuser begleitet und bewusst mitgestaltet“, so Geschäftsführer Dr. Jan-Ove Faust in der Pressemitteilung. Von Boyen werde auch weiterhin das Corona-Team in der Pandemiezeit leiten, heißt es weiter.

Neuer Ärztlicher Direktor ist Professor Dr. med. Werner Klingler, Chefarzt der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin. Sein Stellvertreter ist Dr. med. Frank-Thomas Bopp, Chefarzt der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Sie haben ihr Amt für ein Jahr inne, danach folgt, wieder im jährlichen Wechsel, das nächste Chefarztteam ab 1. März 2023 mit Dr. Oliver Neuhaus, Chefarzt der Neurologie, und Dr. Matthias Baumann, Chefarzt Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie.