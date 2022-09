Kreisjugendring führt eine Online-Unfrage zum Thema Ehrenamt durch

Der Kreisjugendring Sigmaringen untersucht mit einer Online-Umfrage die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die ehrenamtlich Tätigen im Landkreis. Immer wieder wird von wegbrechenden Ehrenamtlichen berichtet, aber wie ist die Lage tatsächlich? Aufschluss darüber soll die Umfrage geben, die der Kreisjugendring unter dem Titel „Ehrenamt – was geht (nicht)?“ gestartet hat, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Kreisjugendring möchte dazu beitragen, dass Freiwillige den Landkreis als ihre Heimat wahrnehmen. Sie sollen sich hier wohlfühlen und den ländlichen Raum als lebenswert schätzen. Sie sollen Teil dieser Region sein und sie mitgestalten. Jugendliche erleben sich durch aktive Teilnahme in Vereinen als Teil der Gesellschaft. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren und erwerben in ihrer Persönlichkeitsentwicklung wichtige soziale Kompetenzen. So können Halte- und Bindekräfte an ihre Heimat aktiviert und eine Rückkehr nach erfolgter Ausbildung oder einem Studium erleichtert werden, damit auch in Zukunft die Vereine ihre wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft wahrnehmen können.

Mit den Ergebnissen der Umfrage möchte der Kreisjugendring in einer Diskussionsveranstaltung „Politik trifft Ehrenamt“ am 29. September auf der Ruine Hornstein mit den Verantwortlichen aus der Politik diskutieren.