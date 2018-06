Kreis verteilt Asylbewerber auf die Kommunen

Der Andrang von Asylbewerbern nimmt seit einiger Zeit wieder zu. Die neuen Bewerber werden vom Bund auf die Bundesländer und von den Ländern auf die Landkreise verteilt, wo sie bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens in Übergangswohnheimen untergebracht werden. Für den Kreis Sigmaringen ist das Übergangswohnheim das so genannte Gelbe Haus in Laiz.

Auch wenn ein Antrag auf Asyl abgelehnt ist, wird der Bewerber in der Regel geduldet, das heißt, er darf in Deutschland bleiben und wird nicht abgeschoben, erhält aber kein Aufenthaltsrecht. Das Gelbe Haus in Laiz, das vom Landkreis für monatlich 10 500 Euro von der Firma Bumiller-Brot gemietet ist, wird demnächst voll belegt sein. Deshalb müssen geduldete Asylbewerber jetzt auf die Kommunen verteilt werden, um Platz für Neuankömmlinge zu schaffen.

In Laiz sind derzeit 155 Personen untergebracht, Platz ist für 174. Die Menschen kommen aus 20 Nationalitäten (überwiegend Balkan, Indien, Pakistan und afrikanische Staaten). Außerdem gibt es etliche Roma aus Serbien, die dort bei der Bevölkerung schlecht gelitten sind. Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien bekommen zurzeit relativ leicht (im Vergleich zum normalen Verfahren) eine befristete Aufenthaltserlaubnis und dürfen auch im Landkreis wohnen.

Nach dem Gesetz stehen jedem Asylbewerber 4,3 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Bei einer solchen gedrängten Unterbringung kommt es notgedrungen auch zu Konflikten wie Ende Juli, als es zu einer Messerstecherei kam. Nach den Leistungen des Asylbewerber-Leistungsgesetzes haben die Bewohner nach einem Gerichtsurteil außerdem Anspruch auf 336 Euro monatlich. Asylbewerber, deren Verfahren noch läuft, dürfen den Landkreis nur mit Genehmigung durch die Behörden verlassen. Anerkannte Asylanten hingegen erhalten ein Aufenthaltsrecht, können ihren Wohnort frei wählen und sich eine Arbeit suchen.

Die Asylbewerber werden nach einem Einwohnerschlüssel vom Kreis auf die Gemeinden verteilt. Grundsätzlich ist jede der 25 Gemeinden des Kreises, also auch die Kreisstadt Sigmaringen, verpflichtet, Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) aufzunehmen.

In Anbetracht des Asylbewerberwohnheims in Sigmaringen-Laiz wurde bisher von einer Zuweisung von Flüchtlingen an die Stadt Sigmaringen zur kommunale Anschlussunterbringung abgesehen, außer denjenigen Flüchtlingen, die ebenfalls die Voraussetzungen zur AU haben und auf dem privaten Wohnungsmarkt der Stadt Sigmaringen eine Wohnung finden.

Auch kleine Gemeinden müssen Flüchtlinge aufnehmen

Theoretisch gilt, dass auch kleinste Gemeinden geduldete Bewerber aufnehmen müssen, wobei die Verlegung von einer einzelnen Person in eine Gemeinde für diese zum sozialen Problem wird, da sie praktisch keine Gesprächspartner mehr haben. Dennoch sind Einzelpersonen natürlich leichter unterzubringen als Familien, erklärt Karlheinz Fahlbusch, Pressesprecher des Landratsamtes.

„Die Kommunen müssen für eine geeignete Unterkunft sorgen, also eigene Wohnungen anbieten oder welche anmieten. Die Kosten für Unterbringung und Unterhalt übernimmt der Kreis, den Kommunen entstehen also keine zusätzlichen Kosten“, sagt Fahlbusch. Als Ausgelich für den Verwaltungsaufwand erhielten die Kommunen überdies einmalig pro Kopf 150 Euro, so Fahlbusch.

Insgesamt sind bereits 27 Personen in Gemeinden untergebracht, darunter fünf in Bad Saulgau und fünf in Mengen, die schon Ende vergangenen Jahres umgezogen sind.