Kreis Sigmaringen erhöht das Impftempo

Laut Ständiger Impfkommission (Stiko) soll der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung verkürzt werden. Um sicher zu stellen, dass dafür auch genügend Impfstoff zur Verfügung steht, wird damit in den baden-württembergischen Impfzentren am 19. Juli begonnen. So können ab diesem Tag auch alle Impflinge im Kreisimpfzentrum Hohentengen eine vorgezogene Zweitimpfung bekommen: Sie müssen dafür bloß zwischen 7 und 20 Uhr im Impfzentrum vorbeikommen, teilt das Landratsamt am Freitag mit. Erfahrungsgemäß kann es zwischen 10 und 16 Uhr zu Wartezeiten kommen.

Impflinge, die vor dem 19. Juli den Zweittermin vorziehen wollen, müssen laut Landratsamt dafür einen triftigen Grund haben und dies auch belegen.

Empfohlen wird bei Biontech ein Abstand von drei Wochen, bei Moderna von vier Wochen und auch bei der Erstimpfung mit Astrazeneca und der Zweitimpfung mit Biontech oder Moderne rät die Stiko zu einem Abstand von vier Wochen. Seit 3. Juli bekommen Personen, die bei einer Erstimpfung mit dem Vakzin Astrazeneca geimpft wurden, bei ihrer Zweitimpfung den mRNA-Impfstoff von Biontech oder von Moderna.

Mit Blick auf die Impfquote im Kreis und den Herbst in Bezug auf die Entwicklungen rund um die Delta-Virusvariante, teilt der Kreis mit, dass weitere 1500 Dosen des Vakzins Johnson & Johnson zur Verfügung stehen und somit 1500 Impfwillige noch vor der Urlaubszeit einen vollständigen Impfschutz mit nur einer Impfung erhalten können.

Alle Impfwilligen ab 18 Jahren können sich ab nächster Woche weiterhin von Montag bis Freitag jeweils zwischen 16 und 20 Uhr im Kreisimpfzentrum Hohentengen mit Johnson & Johnson impfen lassen. Für eine Impfung mit Johnson & Johnson sollen Impfwillige mit Krankenkassenkarte, FFP2-Maske, Impfpass und Medikamentenliste – wenn vorhanden – kommen. Für einen schnelleren Ablauf vor Ort können sie die Vorabregistrierung für den Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson bereits zuhause durchführen

Der große Vorteil des Impfstoffes von Johnson & Johnson ist laut Landratsamt, dass er nur einmal verabreicht werden muss und daher für diejenigen interessant ist, die möglichst schnell einen Impfschutz erreichen wollen.