Im Kreis Sigmaringen gibt's die Restmülltonne in Zukunft kostenlos

Wer bisher in den Kreis Sigmaringen zugezogen ist, musste sich seine Restmülltonne selbst kaufen – so auch bei Beschädigungen, Verlust oder bei erforderlichen Größenänderungen. Damit ist der Landkreis einer der letzten vier Kreise in Baden-Württemberg, bei denen das so gehandhabt wird, so Holger Kumpf, Technischer Fachbereichsleiter der Kreisabfallwirtschaft bei der kürzlich stattgefundenen Sitzung. Doch das soll sich jetzt ändern: Ab dem 1. Januar 2024 sollen alle Restmülltonnen im Kreis Sigmaringen vom Landkreis übernommen werden und müssen nicht mehr vom Bürger selbst bezahlt werden.

Unmut bei Beschädigungen

Bisher habe es immer zu großem Unmut der Bürgerinnen und Bürger geführt, wenn die Tonnen beschädigt waren oder der Nietenchip nicht mehr ausgetauscht werden konnte, so Kumpf. Auch habe dieses Thema die Verwaltung viel Zeit gekostet.

Änderung ab 1. Januar 2024

Ab dem 1. Januar 2024 sollen deswegen, wie auch bei der Altpapiertonne und der Bioabfalltonne, die Kosten vom Kreis übernommen werden. Das Eigentum der bestehenden Gefäße verbleibt jedoch beim Bürger, betont Kumpf. Die Verwaltung rechne mit einer Dauer von 20 bis 30 Jahren, bis alle Restmülltonnen vom Kreis ausgetauscht worden sind, so Kumpf.

Änderungen der Größe, Beschädigungen oder Verlust, welche die Kreisabfallwirtschaft nicht zu vertreten habe, würden dem Bürger aber künftig in Rechnung gestellt. Die Kosten werden dabei auf 25 bis 30 Euro je Vorgang geschätzt.

Alle Grundkörper sind künftig gleich

Zudem sollen alle Grundkörper an Tonnen gleich bestellt werden und die unterschiedlichen Fraktionen künftig anhand der Deckel voneinander unterschieden werden. Das spare dem Landratsamt Kosten für Lagerhaltung und Transport, so Kumpf.

Gebühr wird erhöht

Die Verwaltung gehe jährlich von rund 2500 benötigten Restmülltonnen mit einem Volumen von bis zu 240 Litern und von rund 250 Mülltonnen mit einem Volumen von 1100 Liter pro Jahr aus.

Damit kommen auf den Landkreis 210 000 Euro Mehrkosten zu, weshalb die Gebühr für die Bürgerinnen und Bürger um 4 Euro erhöht werden müsste. Die genaue Höhe der Müllgebühren werde erst in einer der kommenden Kreistagssitzungen besprochen.

Auf den ersten Blick würden die Bürger durch die Mehrkosten belastet, unterm Strich würden die Bürger jedoch durch die günstigere Beschaffung durch die Kreisabfallwirtschaft aufgrund der großen Mengenabnahme sparen. „Zudem stellt das gleichartige System einen höheren Service für die Bürger dar“, sagt Kumpf. Das Gremium stimmte einstimmig für den Vorschlag.