Kreis Sigmaringen bleibt Inzidenz-Spitzenreiter

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 3535,0 hat Kreis Sigmaringen nach Informationen des Robert-Koch-Instituts auch am Dienstag von allen Landkreisen in ganz Deutschland den höchsten Wert. Die Zahl der Infizierten ist zum Dienstag auf 3600 gestiegen, 728 Neuinfizierte und 169 aus der Quarantäne Entlassene meldet das Landratsamt Sigmaringen. Am stärksten von Infektionen betroffen sind aktuell Bad Saulgau mit 549, Sigmaringen mit 473 und Mengen mit 356 Infizierten. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie blieb bei 151. Auf der Isolierstation im Sigmaringer Krankenhaus waren am Dienstag laut SRH-Kliniken 48 Corona-Patienten untergebracht, drei weitere wurden auf der Intensivstation behandelt.