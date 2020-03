Kreis sichert sich früheres Pflegeheim in Meßkirch für Notklinik

Der Kreis Sigmaringen rüstet sich weiter gegen den Coronavirus. So habe sich der Kreis ein ehemaliges Pflegeheims in Meßkirch gesichert, falls ein Notkrankenhaus errichtet werden muss. Das teilen die Kreiskliniken bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag mit.

Außerdem wurde verkündet, dass inzwischen 104 Menschen im Kreis Sigmaringen an Covid-19 erkrankt sind. Das bedeutet, am Montag sind 14 neue Fälle hinzugekommen. Am Sonntag war nur eine Neuinfektion gemeldet worden.