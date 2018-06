Kreis beteiligt sich an Frauenwirtschaftstagen

Der Kreis Sigmaringen beteiligt sich mit Veranstaltungen in Sigmaringen und Bad Saulgau am 15. und 16. Oktober an den Frauenwirtschaftstagen. Sie finden jedes Jahr im Oktober in ganz Baden-Württemberg statt und sollen deutlich machen, dass die Wirtschaft des Landes auf Frauen nicht verzichten kann, wenn sie auch in Zukunft im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen will. Das teilt das Landratsamt mit.

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 15. Oktober, um 9.30 Uhr die Bildungsakademie Sigmaringen der Handwerkskammer Reutlingen. Sie zeigt Berufsrückkehrerinnen auf, wie Kenntnisse in Büro und Verwaltung aufgefrischt und Abschlüsse wie der „Computerschein Business Office im Büroalltag“ erworben werden können. Ebenfalls am Donnerstagvormittag stellen die Fachstelle für Kindertagespflege und die Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen im Landratsamt unter der Überschrift „Wohin mit meinen Kind?“ die Betreuungsmöglichkeiten im Kreis Sigmaringen vor. Am Freitag, 16. Oktober, bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ab 9 Uhr das Seminar „Schlagfertigkeit – intelligent und konstruktiv reagieren“ an.

An weibliche Nachwuchskräfte richtet sich das Seminar „Perspektive Zukunft – Berufs- und Lebenswegplanung für weibliche Fach- und Führungskräfte“ am 16. Oktober um 17 Uhr in der Volksbank Bad Saulgau. Selbstbewusst, unabhängig, bestens ausgebildet: Der weiblichen Nachwuchskraft von heute liege die Welt zu Füßen – sollte man meinen. Kaum sei der Einstieg ins Berufsleben gemeistert, schon lockten bei entsprechender Eignung und angemessenem Engagement tolle Karrierechancen, heißt es in der Mitteilung. Doch wann ist etwa der ideale Zeitpunkt, um die Familienplanung in den Blick zu nehmen? Kinder und Karriere – geht denn beides? Für den dreistündigen Workshop, veranstaltet vom Frauenforum Bad Saulgau, konnte Irene Schmutz-Bohnes gewonnen werden, langjährige Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg. „Perspektive Zukunft'“ bietet Frauen die Gelegenheit, Optionen zu diskutieren, Wege zu suchen und Strategien zu entwickeln.

