Krebsberatungsstelle startet Veranstaltungsprogramm

Die Krebsberatungsstelle Sigmaringen präsentiert wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Die Kunsttherapie als beständiges Dauerangebot läuft nach einer kurzen Unterbrechung am Mittwoch, 21. September, ab 18 Uhr wieder im zweiwöchigen Turnus an.

Ein besonderes Angebot liefert Dorothea Storkenmaier, die in den Räumen der Krebsberatungsstelle, Laizer Straße 1, ebenfalls mittwochs, um 10 Uhr einen Qi-Gong-Kurs mit fünf Einheiten anbietet.

Die seit längerem etablierte MOPS-Kindergruppe nimmt am Mittwoch, 28. September, um 14.30 Uhr wieder Fahrt auf. Diese findet einmal monatlich am letzten Mittwoch im Monat statt und richtet sich an (Geschwister-)Kinder erkrankter Eltern.

Ab Oktober, jeweils am ersten Donnerstag des Monats, kommt die Wandergruppe zusammen. Was bisher nur Männern vorbehalten war (wegen einer Studienzugehörigkeit), öffnet nun auch für Frauen. Treffpunkt ist dabei immer in Laiz der Turnhallenparkplatz um 9 Uhr.

Um das Thema Patientenverfügung geht es bei einem Vortrag am Dienstag, 11. Oktober, um 10 Uhr. Ein großer Patiententag ist am Samstag, 22. Oktober, in der Stadthalle geplant. Mitveranstalter sind die Angelo-Stiftung, die Selbsthilfegruppen nach Krebs sowie der Onkologische Schwerpunkt der SRH Sigmaringen. Es wird Fachvorträge und ein Podium geben, bei dem auf Besucherfragen eingegangen wird. Das Ganze wird von der freien Journalistin Stephanie Uhlig moderiert. Im Foyer wird es aktuelle Informationen zu Gesundheitsthemen geben. Der Eintritt ist frei.

Für das Thema Fatigue nach Krebs konnte der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Fatigue-Gesellschaft als Referent gewonnen werden. Dr. med. Erhard Schneider referiert am Dienstag, 8. November, um 10 Uhr zum Thema.

Ab Dienstag, 8. November, 18 Uhr, beginnt eine Entspannungskursreihe mit fünf Einheiten, bei der Melanie Höh Methoden wie autogenes Training und progressive Muskelrelaxation vermittelt.