Neues Krankenhausbündnis demonstriert am 20. November

Im Kreis Sigmaringen ist ein Krankenhausbündnis gegründet worden, das sich für eine sichere Gesundheitsversorgung in der Region einsetzen möchte.

Laut einer Pressemitteilung des SPD-Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch besteht es aus Beschäftigten der drei Klinikstandorte Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf, der Gewerkschaft ver.di, dem Förderverein des Krankenhauses Bad Saulgau, und neben dem SPD-Abgeordneten selbst noch aus weiteren Mitgliedern von SPD, Grünen, CDU und Freien Wählern.

Ein genaues Gründungsdatum habe die Organisation nicht. „Es fanden sich immer mehr engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen, die sich für die Gesundheitsversorgung vor Ort einsetzen wollen“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Bündnis stehe auch weiterhin für alle Interessierten offen.

Bündnis will Schließungen verhindern

Als besondere Gefahr sehe das Bündnis, dass voraussichtlich schon 2022 zwei der der drei Krankenhäuser im Kreis Sigmaringen geschlossen werden sollen. Für eine gute Versorgung in der Fläche organisierten die Bündnispartner daher eine Demonstration. Diese soll am 20. November um 12 Uhr auf dem Festplatz in Bad Saulgau starten. Von dort aus soll es einen Demonstrationszug durch die Stadt geben.

An Forderungen nennt das Bündnis eine gute Grundversorgung in Bad Saulgau und Pfullendorf bei alltäglichen Leiden und Notfällen sowie eine schnell erreichbare Geburtshilfe für junge Familien.

Die SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen zahlen weniger als die Krankenhäuser der Umgebung. Aus der Pressemitteilung des Krankenhausbündnisses

Darüber hinaus setzt sich das Krankenhausbündnis für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für die Klinikangestellten ein. „Die SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen zahlen weniger als die Krankenhäuser der Umgebung“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Fachkräftemangel vor Ort sei hausgemacht. Dementsprechend fordere das Krankenhausbündnis eine bessere Bezahlung und mehr Stellen in den Kliniken.

Das Krankenhausbündnis im Landkreis Sigmaringen ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Demo am 20. November zu beteiligen. Das erste Mal nach der Demonstration werde sich das Bündnis am 8. Dezember um 19 Uhr in Sigmaringen in der Marie-Curie-Straße 22 treffen. Interessierte seien herzlich eingeladen.