Krankenhaus-Seelsorge unterstützt trauernde Eltern

Ein Angebot der Krankenhaus-Seelsorge Sigmaringen richtet sich an Menschen, die um einen Sohn oder eine Tochter trauern. Unter dem Titel „Meine Erinnerung ist wie ein Schatz“ findet am Samstag, 22. September, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr in den Räumen des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch im Kloster Gorheim in Sigmaringen ein Vormittag für betroffene Eltern oder Großeltern statt.

Auch wenn Trauernde ohne die geliebten Menschen ihr Leben weiter gestalten müssen, bleiben ihnen die Menschen, um die sie trauern, in ihren Herzen und Erinnerungen dennoch ganz nahe. An diesem Vormittag soll es darum gehen, ganz besonders jenen Erinnerungen nachzuspüren, die kostbar sind und die weiterhelfen, trotz des schmerzlichen Verlustes und der Trauer wieder Mut und Vertrauen für das eigene Leben zu finden. Angeleitet und unterstützt werden die Teilnehmer dabei von Josefine und Armin Wolff, sowie von der Psychologin Sonja Weitmann-Hundt.