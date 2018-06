„Krönender Abschluss“ ist jetzt zu sehen

Drei verschiedene Ausstellungen sind momentan in der Stadthalle zu sehen: die letzten drei von insgesamt 22 Ausstellungen, die im Zeitraum der Gartenschau stattgefunden haben. Am Mittwoch wurden die Ausstellungen eröffnet. Als „krönenden Abschluss“ sieht Petra Ovcharovich, Projektleiterin am Treffpunkt Baden-Württemberg, diese drei Ausstellungen, bei denen die Vielfalt des Landes in den Vordergrund gestellt wird.

Die erste der drei Ausstellungen findet unter dem Motto „Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg – Brückenbauer zwischen Mensch und Natur“ statt und wird durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz organisiert. Manfred Fehrenbach vom Ministerium erklärt, für was Landschaftserhaltung steht: „Es bedeutet, die Landschaft nicht nur zu schützen, sondern auch, sie erlebbar zu machen.“ Fehrenbach sieht eine große Chance darin, diese Ausstellung, die über die Tätigkeiten der Landschaftserhaltungsverbände informiert, in Sigmaringen veranstalten zu dürfen. Im Raum Sigmaringen und Tübingen sei, so Fehrenbach, „Luft nach oben“, die Verbände also noch eher unbekannt. Auch Bürgermeister Schärer sieht in der Landschaftserhaltung einen wichtigen Punkt: „Unsere Kulturlandschaft im oberen Donautal ist einzigartig und vielfältig; wenn wir sie nicht pflegen, dann geht uns etwas Entscheidendes verloren.“

Die zweite Ausstellung dreht sich um das Thema „Äpfel und Erdäpfel – Vielfalt aus Himmel und Erde“, eine Sortenausstellung mit Äpfeln und Kartoffeln aus der Region. Ausgestellt wird durch den Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft (LOGL). „Viele werden überrascht sein, wie viele verschiedene Apfelsorten wir haben“, sagt Petra Ovcharovich. Rolf Heinzelmann, Verbandsdirektor vom LOGL, berichtet, dass dieses Jahr das Sammeln von Äpfeln nicht so einfach gewesen sei: „Die Vegetation war später, die Ausstellung früher.“ Die Apfelsaison hat schließlich gerade erst begonnen. Doch die Arbeit hat sich gelohnt: Auf großen Ausstellungstischen lassen sich nun viele der heimischen Apfel- und Kartoffelsorten bewundern, alle namentlich gekennzeichnet.

Die dritte und letzte der drei Ausstellungen wird organisiert durch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Unter dem Motto „Denk an mich – Dein Rücken“ schließt sich die SVLFG damit einer dreijährigen Kampagne an. Bei dieser Ausstellung geht es vor allem darum, Vorbeuge gegen Rückenschmerzen zu treffen. „Rückenschmerzen werden verursacht durch einseitige Belastung des Körpers ohne Ausgleich“, erklärt Hermann Färber, Regionalbeirat des SVLFG. An verschiedenen Stationen dürfen die Besucher der Ausstellung nun selbst aktiv werden und am eigenen Körper ausprobieren und testen.

Die Ausstellungen sind bis zum 15. September zu sehen. Sie werden in der Stadthalle täglich von 9 bis 18 Uhr gezeigt.