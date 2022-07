Kostenloses Fahrtraining für Senioren

. Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit bietet ab August wieder Verkehrssicherheitstrainings für Senioren, die Auto fahren an. Ab Dienstag, 23. August, werden neun Tagesseminare für mobile Senioren in Sigmaringen stattfinden. Der Arbeitskreis mit Vertretern der Polizei, der Kreisverkehrswacht und dem DRK will Senioren mit Führerschein bestärken, gut und sicher hinterm Steuer zu sitzen.

Verkehrssicherheitsaspekte werden laut Mitteilung des Landratsamt in Theorie und Praxis durch die jeweiligen Partner vermittelt. Weitere Termine sind je nach Nachfrage möglich. „Gute Erfahrungen von ähnlichen Veranstaltungsreihen der vergangenen Jahre mit immer interessierten und engagierten Teilnehmern haben gezeigt, dass solche Seminare ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, sagt Klaus Kubenz, der für das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg die Verkehrssicherheitstrainings leitet.

Der theoretische Teil der Veranstaltung wird auf der Grundlage eines landesweiten Projektes „Sicher fit unterwegs“ gestaltet. Ergänzt wird dieses Angebot in Sigmaringen durch einen praktischen Teil, bei dem verschiedene fahrpraktische Übungen mit den Fahrzeugen der Teilnehmer, moderiert und angeleitet durch geschultes Personal der Kreisverkehrswacht Sigmaringen, durchgeführt werden.

Pro Aktionstag ist die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt. Alle Teilnehmeden erhalten am Ende eine Teilnahmebescheinigung. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Veranstaltungstag gibt es für die Teilnehmer, Kaffee, Kaltgetränke und Butterbrezeln. Die Termine sind am 23., 25. und 30. August sowie am 8., 13., 15., 20., 27. und 29. September. Sie dauern jeweils von 8 bis circa 17 Uhr. Anmeldungen sind jeweils von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr möglich. Alice Alf von der Polizei in Sigmaringen nimmt die Anmeldungen unter der Telefonnummer 07571 / 104 255 oder Mail an alice.alf@polizei.bwl.de entgegen.

Interessierte sollen dabei Name, Vorname, Adresse, Alter und telefonische Erreichbarkeit nennen. Voraussetzung bei der Teilnahme sind ein eigenes Auto und die entsprechende Fahrerlaubnis.