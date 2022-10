Kooperation zum Thema „Nachhaltiges Wirtschaften“

Der Unternehmerverband Landkreis Sigmaringen (UVS) und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben am Mittwoch im Landratsamt eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Der Anlass dafür resultiert aus den zahlreichen Herausforderungen, denen sich die Betriebe im Landkreis Sigmaringen zu stellen haben. Dazu zählen etwa der Klimawandel, die globalen Wirtschaftsbeziehungen und ihre Anfälligkeiten für Krisen, etwa bei Lieferketten, aber auch gesellschaftliche Herausforderungen wie der demographische Wandel und der daraus resultierende branchenübergreifende Fachkräftemangel.

„Bereits jetzt sind viele Betriebe im Landkreis mit der Aufgabe konfrontiert, Zulieferketten, Produktionsprozesse sowie weitere betriebsrelevante Faktoren auf ihre Nachhaltigkeit hin zu optimieren.“, berichtet UVS-Präsident Markus Kleiner. Beispiele hierfür sind die Nutzung von Energie aus regenerativen Quellen, die Optimierung von Produktionsprozessen in Hinblick auf die Verwendung von Ressourcen sowie die Kompensation von produktionsbedingten Schadstoffemissionen durch nachhaltige Projekte. Für viele Betriebe stellt die Transformation hin zu Nachhaltigkeit jedoch eine große Herausforderung dar, da oftmals die nötigen finanziellen und zeitlichen Ressourcen fehlen. „Den Landkreis Sigmaringen zu einem Standort für nachhaltiges Wirtschaften zu machen, bedeutet regionale Kompetenzen zu bündeln, neue Prozesse anzustoßen und innovative Ideen zu fördern. Hierfür wird mit dem Kooperationsvertrag ein Grundstein gelegt.“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle und verdeutlicht damit die Bedeutung dieser Aufgabe für den ganzen Wirtschaftsstandort.

Mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen existiert eine Hochschule für angewandte Wissenschaften in der Region, die ihre Forschung und Entwicklung aktiv an relevanten Themen in Wissenschaft und Wirtschaft ausrichtet und dabei wegweisende Innovationen auch in den Arbeitsbereichen Smart Building, Energie und Nachhaltigkeit sowie Gesundheit, Ernährung oder Nachhaltige Verpackung in die Wege leitet. „Angesichts der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels und damit auch der Nachhaltigkeitsbestrebungen kann die Hochschule Albstadt-Sigmaringen dazu beitragen, Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit und unserer Region zu finden.“, erklärt Rektorin Ingeborg Mühldorfer.

Im Rahmen der Kooperation soll ein Netzwerk zwischen dem Unternehmerverband und der Hochschule Albstadt- Sigmaringen etabliert werden. „Die Modellfabrik auf dem Innovationscampus Sigmaringen ist dazu prädestiniert, die Kooperation zwischen unserer Hochschule und den Unternehmen des Landkreises Gestalt annehmen zu lassen und kann Kristallisationspunkt dieser Kooperation von Landkreis und Hochschule werden.“, so Matthias Premer, Prorektor Forschung, Transfer und Entrepreneurship der Hochschule.

WIS-Geschäftsführer Dr. Bernhard Kräußlich wird sich um die Ausgestaltung der Kooperation kümmern. „Unternehmer lernen sehr gerne von guten Beispielen aus anderen Betrieben. Diesen Ansatz wollen wir uns zu Nutze machen und uns dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Rahmen von Betriebsbesichtigungen nähern.“, berichtet Kräußlich. Eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Fabrikgespräche“ wird bereits im November starten.