Einen musikalischer Brückenschlag in die französische Partnerstadt Thann hat eine 29-köpfige Gruppe um die Kantorei der evangelischen Kirche Sigmaringen geschlagen. Anfang des Monats besuchten sie die reformierte Partnergemeinde in Thann. Darunter auch das Sigmaringer Pfarrerehepaar Dorothee Sauer und Matthias Ströhle. Unter der Leitung des Kantors Sukwon Lee wurde ein Querschnitt des Repertoires in kurzweiliger Form dargeboten.