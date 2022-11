Konzert für den Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“

Nach dem tollen Erfolg vor zwei Jahren ist es dem Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“, Stetten am kalten Markt gelungen die bekannte Coverband Rooted ein weiteres Mal für ein Benefizkonzert zu gewinnen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 12. November, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Agatha in Heinstetten statt.

Für das Konzert haben die jungen Vollblutmusiker aus der Heubergregion, die sich 2019 als Band zusammengefunden haben, wieder eine abwechslungsreiche Mischung aus stimmungsvollen Kulthits, Rockklassikern und gefühlvollen Balladen zusammengestellt, auf die man gespannt sein darf, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Zwischen den Musikblöcken werden Informationen und Erfahrungsberichte aus dem seit mehreren Jahren unterstützten Kinderdorf „Human Dreams“ in Tansania sowie über das integrative Schulprojekt „Campus Vivante“ in Marokko eingestreut. Benni Wetzel, der im vergangenen Jahr drei Monate aktiv in Tansania am Bau der Kinderdorfkantine beteiligt war, wird seine Eindrücke und Erlebnisse schildern und seinen Vortrag mit Bildern wirkungsvoll ergänzen. Über die Aufbauarbeit und die Zukunftsplanung im „Campus Vivante“ berichtet die Gründerin der Schule Stefanie Itto Tapal-Mouzon per Video. Im Anschluss an das Benefizkonzert lädt der Heinstetter Jugendclub „Team Chaotique“ die Besucher noch zu einem Stehempfang in den Pfarrsaal ein. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der weiteren Unterstützung der Förderprojekte des Vereins in Afrika zugute.