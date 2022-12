Kolpingsfamilie feiert Gedenktag Adolph Kolpings

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kolpingsfamilie Sigmaringen hat in einem Gottesdienst des Todestages ihres Verbandsgründers Adolph Kolping gedacht. Zahlreiche Mitglieder wohnten der Messe mit Präses Pfarrer Ekkehard Baumgärtner in der Fideliskirche bei und gestalteten diese auch mit. Die Kolpingsfahne durfte natürlich nicht fehlen.

Anschließend lud Vorsitzende Silvia Bregenzer die Feiernden zu Kaffee und Kuchen und einem Mittagessen in das Gemeindehaus ein. Für 50-jährige Mitgliedschaft durfte sie Hans-Peter Schäfer mit Urkunde und Nadel ehren, Hermann Brodmann, Martin Huthmacher, Uwe Knoll und Andreas Zeller zeichnete sie für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie aus.

Bilder von der sechstägigen erlebnisreichen Romwallfahrt Ende Oktober, an der 31 Jahre nach der Seligsprechung Adolph Kolpings zahlreiche Kolpingsfamilien teilnahmen, beeindruckten die Anwesenden. Von der Generalaudienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz über die vielen Besichtigungen und Führungen im Vatikan und in der Stadt Rom war die Wallfahrt für die 24-köpfige Reisegruppe ein ganz besonderes Erlebnis. Auch die dreitägige Wallfahrt im September mit einer Wanderung vom Ötztal über die Similaunhütte ins Schnalstal zur Wallfahrtskirche „Unsere Frau“, von der auch interessante Bilder zu sehen waren, wird den Beteiligten immer in Erinnerung bleiben.

Nach fast dreijähriger Pause trat der Kolpingchor mit ihrem neuen Dirigenten Wolfgang Schnitzer wieder auf. Beim Kolpinggedenkgottesdienst trug der Chor mit vier Liedbeiträgen zur musikalischen Umrahmung mit bei. Ebenso sang der Chor in der Messe mit Pfarrer Josef Linz des Altenwerks Göggingen am Nikolaustag. Seit vielen Jahren besteht ein freundschaftliches Verhältnis zum Gögginger Altenwerk, über zwanzig Jahre leitete nämlich Georg Kern aus Göggingen den Kolpingchor. Aus dem gemeinsamen Singen von Volks- und kirchlich-christlichen Liedern entstand 1984 ein vierstimmiger Männerchor unter der Leitung von Kajetan Sauter. Seither besteht der Chor aus etwa zwanzig Männern.