Knochenbrüche: Unbekannter schlägt 19-Jährigem ins Gesicht

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr wurde ein 19-Jähriger vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße mittelschwer verletzt. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Ein bislang unbekannter Angreifer schlug dem jungen Mann mit der Faust derart ins Gesicht, dass dieser Knochenbrüche erlitt.

Der Tatverdächtige wird als etwa 19 bis 21 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Er trug ein gelbes T-Shirt und hatte blond-braunes gegeltes Haar.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sollen sich bitte unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei melden.