Kneipp-Verein startet neues Angebot

Trotz Corona-Krise haben Sigmaringer und Auswärtige diesen Sommer den Kneippgarten am Donau-Ufer beim Bootshaus angenommen und die Wasser-Tretanlage, das Armbeckens sowie den Rasen für gymnastische Übungen genutzt. Dies war der Eindruck des Aufsichtspersonals, wie der Kneipp-Verein in einer Pressemitteilung informiert. Jetzt plant der Verein, eine neue Initiative zu starten und zu zeigen, dass auch in schwierigen Krisenzeiten Vereinsleben möglich ist.

Am Mittwoch, 9. September, gibt es im Gasthaus Traube um 19 Uhr ein Zusammensein unter Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln. Auf ein Abendprogramm wird verzichtet, allerdings werde der Verein laut Pressemitteilung über zwei Dinge informieren: darüber, wie sich die Mitglieder das kommende Jubiläumsjahr vorstellt und es um das Kneippsche Buchprojekt steht, und über das beginnende Angebot des Vereins, bei dem nicht nur Mitglieder teilnehmen können.

Der Verein bietet in Zusammenarbeit mit Gerd Bantle, der etliche Jahre Gedächtniskurse geleitet hat, ein Quiz mit mehreren Gedächtnis-Aufgaben an. Sie stehen in Zusammenhang mit Heilpflanzen, die in der Kneipp-Therapie ein tragendes Fundament sind. Am Mittwochabend werden Formulare dazu verteilt. Diese können beim Vereinsvorstand angefordert werden und sind beim Besuch der Kneipp-Anlage über das Aufsichtspersonal erhältlich. Wer teilnimmt, hat die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Teilnehmen kann man bis zum Jahresende.