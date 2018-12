Klinikum feiert Parkhaus-Richtfest

Die Stahlbaukonstruktion steht, die Dimension ist jetzt deutlich erkennbar – das neue Parkhaus am SRH-Krankenhaus Sigmaringen hat jetzt ein Gesicht.

„Wir sind auf der Zielgeraden zum Endspurt“, erklärt Melanie Zeitler-Dauner, Geschäftsführerin der SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen, in ihrer Richtfest-Ansprache. Anwesend waren die Gesellschafter der SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen, die Bauleitung und das Planungsbüro. Den traditionellen Richtspruch brachte Bauleiter Erkan Kayacan aus.

Mit der für März geplanten Fertigstellung des Parkhauses am Krankenhaus wird sich die Parksituation laut Krankenhaus für die Besucher entspannen. Dann stehen auf zehn Ebenen insgesamt 319 Stellplätze zur Verfügung, je Ebene sind vier Parkplätze für Fahrzeuge mit einer Überbreite eingeplant. Die Baukosten betragen 4, 5 Millionen Euro. Die Nutzergebühren werden bis Jahresende festgelegt, dafür steht noch eine Beschlussfassung aus, die noch im Dezember erfolgen soll. Diese umfasst dann auch die Festlegung der Nutzergebühren für die Parkplätze an den SRH-Krankenhausstandorten Bad Saulgau und Pfullendorf. Die Parkgeühren sollen an allen drei Standorten gleich hoch sein. Besonders in Sigmaringen und Bad Saulgau ist die Parksituation aufgrund angrenzender Schulen – die Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau und die Bertha-Benz-Schule, die Ludwig-Erhard-Schule und die Geschwister-Scholl-Schule in Sigmaringen, derzeit angespannt. Das Parkhaus soll 50,87 Meter lang und 32,60 Meter breit werden. Das Treppenhaus aus Beton ist bereits fertiggestellt, auch die Zwischendecken wurden bereits gezogen. Als nächsten Schritt sollen nächste Woche die Dach-Sandwichplatten gelegt werden. Anfang 2019 geht es dann an die Außenverkleidung.